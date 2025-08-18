Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Onalia Bueno. C7

Onalia Bueno muestra su lado más natural en un 'vístete conmigo'

La alcaldesa de Mogán se acerca a sus vecinos a través de Tiktok con contenido fresco y cercano

Paula F. Rodríguez- Borlado

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:43

Con motivo de la procesión de la virgen de Fátima, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, comparte en su cuenta de Tiktok un 'vístete conmigo', es decir, un vídeo en el que enseña cuáles son los pasos que ella sigue para prepararse de cara al evento.

Aunque no es el primer vídeo que podemos ver en sus redes sociales. Ya ha publicado en otras ocasiones otros, como la serie que ella misma ha denominado 'Aprendiendo palabras canarias con Onaila'. En ellos, se la ve en primer plano, ataviada con un traje típico canario y micrófono en mano, enseña algunas palabras y su significado.

En este vídeo, el cual reúne ya más de 11 mil visualizaciones, comienza mostrando cuáles son sus productos básicos de maquillaje. «A veces tenemos que hacer esto para dar esa imagen necesaria», confiesa la alcaldesa mientras se arregla a cámara.

A continuación, muestra a sus seguidores cual es la ropa que eligió para este evento: «este vestido ya lo he utilizado en varias ocasiones porque me encanta reutilizar», mientras apuntaba a la cama sin hacer, justificando la falta de tiempo que dispone diariamente.

Recalca lo sencilla y natural que es, sin excederse en los complementos que utiliza normalmente. Finaliza con una vista general al espejo y con un recordatorio en comentarios de la importancia de hidratarse en estos días de altas temperaturas: «con esta ola de calor que parece que nunca acaba, no olvides cuidarte. Mucha agua, sombra, abanico y gorrita».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta siempre, Atilio
  2. 2 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  3. 3 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  4. 4 Nadie dijo que iba a ser fácil
  5. 5 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 El Supremo ratifica la condena a dos empresarios canarios que estafaron 81.500 euros a una empresa
  8. 8 Las familias canarias que no pueden veranear: «Las Alcaravaneras son sus vacaciones»
  9. 9 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  10. 10 ¿Qué es el pickleball y por qué está de moda?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Onalia Bueno muestra su lado más natural en un 'vístete conmigo'

Onalia Bueno muestra su lado más natural en un &#039;vístete conmigo&#039;