Onalia Bueno muestra su lado más natural en un 'vístete conmigo' La alcaldesa de Mogán se acerca a sus vecinos a través de Tiktok con contenido fresco y cercano

Paula F. Rodríguez- Borlado Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 12:43 | Actualizado 13:16h.

Con motivo de la procesión de la virgen de Fátima, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, comparte en su cuenta de Tiktok un 'vístete conmigo', es decir, un vídeo en el que enseña cuáles son los pasos que ella sigue para prepararse de cara al evento.

Aunque no es el primer vídeo que podemos ver en sus redes sociales. Ya ha publicado en otras ocasiones otros, como la serie que ella misma ha denominado 'Aprendiendo palabras canarias con Onaila'. En ellos, se la ve en primer plano, ataviada con un traje típico canario y micrófono en mano, enseña algunas palabras y su significado.

En este vídeo, el cual reúne ya más de 11 mil visualizaciones, comienza mostrando cuáles son sus productos básicos de maquillaje. «A veces tenemos que hacer esto para dar esa imagen necesaria», confiesa la alcaldesa mientras se arregla a cámara.

A continuación, muestra a sus seguidores cual es la ropa que eligió para este evento: «este vestido ya lo he utilizado en varias ocasiones porque me encanta reutilizar», mientras apuntaba a la cama sin hacer, justificando la falta de tiempo que dispone diariamente.

Recalca lo sencilla y natural que es, sin excederse en los complementos que utiliza normalmente. Finaliza con una vista general al espejo y con un recordatorio en comentarios de la importancia de hidratarse en estos días de altas temperaturas: «con esta ola de calor que parece que nunca acaba, no olvides cuidarte. Mucha agua, sombra, abanico y gorrita».