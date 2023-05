Quien obtenga permiso de acampada y no lo use ni lo anule será penalizado

En respuesta a las quejas recibidas por los usuarios de las áreas de acampada que gestiona el Cabildo, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido penalizar a las personas que obtienen permisos para su disfrute y finalmente no hacen uso de ellos y a aquellas otras que solicitan autorizaciones para más campistas de los que realmente acuden a estas instalaciones.

De momento, las penalizaciones que ha decidido imponer se aplicarán únicamente en la zona de Llanos de La Mimbre (Tamadaba), cuyas normas de uso y disfrute se publicaron ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero se extenderán progresivamente al resto de áreas que gestiona el área de Medio Ambiente y cuyo uso es gratuito. Son Altos del Pozo, Morro de Santiago, Bailico, Corral de Los Juncos, Presa de Las Niñas, Llanos del Salado y Llanos de La Pez.

La titular de Medio Ambiente, Inés Jiménez, explica que esta medida se adopta al detectarse zonas presuntamente completas al haberse agotado los permisos que da el dispositivo telemático del Cabildo, sobre todo en las fechas de mayor afluencia, que no se llenan y que hay usuarios que obtienen permisos para las mismas fechas en distintas zonas. De este modo, lamenta, otras personas no pueden disfrutar de las zonas de acampada de las cumbres a pesar de que su capacidad no se completa.

Ampliar Un grupo de jóvenes en la zona de acampada de Llanos de La Mimbre (Tamadaba). A. Suárez

«Si por circunstancias sobrevenidas no se va a hacer uso del permiso, éste deberá anularse en un plazo de 48 horas de antelación a la fecha prevista de la actividad» a través de la aplicación web, recogen las normas de uso de Tamadaba. Si la cancelación es posterior a ese plazo, además de cancelar, hay que enviar un correo aportando justificante acreditativo.

4 meses o un año sin permisos

En caso de incumplimiento, el Cabildo penalizará a la persona solicitante del permiso impidiéndole utilizar las infraestructuras de uso público para las que se precise permiso durante 4 meses, plazo que será de un año si la conducta es reiterada (cuando se incumplan las reglas de cancelación previa más de una vez en un año). Además, bajo ningún concepto se permitirá más de tres cancelaciones sin justificar durante un año.

Y si se va a usar el permiso, pero no va a acudir el 60% o más del grupo, se anulará al menos 48 horas antes y se podrá realizar una nueva solicitud que se adapte al número real de asistentes, en función de la disponibilidad. En este supuesto los incumplimientos se penalizarán con igual castigo durante 3 meses y un año.