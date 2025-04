Nueva noche de barcos encallados en la 'dársena-charco' de Castillo del Romeral

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 30 de abril 2025, 23:10 | Actualizado 23:57h. Comenta Compartir

David Delgado, pescador con atraque en Castillo del Romeral (San Bartolomé de Tirajana), quiso salir a faenar la noche del martes pasado y se quedó otra vez en tierra. El barco estaba encallado. «Otro día más que no podemos salir a trabajar». David le puso voz a un improvisado vídeo-denuncia que grabó para que quedara constancia, una vez más, de los graves perjuicios que les está causando la falta de profundidad de la dársena interior del puerto.

«Ni para adelante ni para atrás; a esperar dos horitas aquí encima del barco, a esperar a que llene la marea». Así resumía sus intenciones este pescador, aunque al final se arrepintió. Harto, optó por no luchar contra los elementos y esperarse a la mañana siguiente. «Al final salimos a las 11 de la mañana», explicó este miércoles por la tarde.

Estaba a unas cuatro millas de la costa. Eran las ocho de la tarde, pero no había acabado la faena, con lo que ya tenía claro que le tocaría regresar de madrugada. En condiciones normales, termine a la hora que termine, regresa al puerto y descarga, pero dadas las condiciones del muelle, tendrá que hacer tiempo hasta que llene la marea. «Me tocará esperar junto a los viveros hasta las cuatro de la madrugada». Entonces sí podrá entrar a puerto y cerrar su jornada laboral.

Delgado no se resigna a entender que lleven años aguantando una dársena que, por la acumulación de arena en el fondo, cada vez se parece más a un charco en el que el agua no llega a veces ni a la altura de las rodillas, lo que literalmente les impide navegar.

La cofradía de pescadores de Castillo del Romeral lleva años exigiendo el dragado del muelle. El último compromiso del Gobierno de Canarias apunta a después del verano, pero a los marinos ya se les hace muy cuesta arriba. Les indigna que a la ristra de dificultades contra la que les toca batallar cada día le tengan que sumar las malas condiciones de un puerto que ya casi ni vale para lo que se creó, para atracar y acoger barcos. Las competencias en el muelle de Castillo recaen sobre Pesca del Gobierno regional.