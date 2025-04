Castillo del Romeral clama por el dragado de su puerto

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 2 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los pescadores de Castillo del Romeral están al límite de su paciencia y claman por el urgente dragado de la lámina de agua de su puerto. El lunes por la noche David Delgado se tuvo que quedar literalmente en tierra. Se hizo incluso con el hielo para salir a faenar, pero abortó la salida. Su barco estaba encallado. Este martes por la mañana José David García aprovechó una ventana de profundidad entre mareas. Salió a las 7 de la mañana pero a las 10 ya estaba de vuelta. Si vuelve a marea baja, su barca no entra a puerto. No hay calado suficiente.

Álvaro Déniz, presidente de la cofradía de pescadores de este barrio marinero de San Bartolomé de Tirajana, calcula que la escasa profundidad del puerto en el que atracan frustra al menos un 15% de las veces que al mes podrían salir a faenar y que, a su vez, les incrementa el trabajo en un 30%. «Más de una vez me ha pasado que he regresado a puerto con marea baja y me he tenido que esperar dos horas a que el puerto gane profundidad». O ha tenido que hacer la descarga de las capturas bastante más lejos del punto habitual porque si no su barco quedaría atrapado.

«Ya he conocido tres directores de Puertos Canarios, los tres me han dicho lo mismo y todavía no han hecho nada», se quejaba este martes Déniz, visiblemente pesimista. «Aquí no ha pasado una desgracia porque hemos tenido suerte», advertía.

Por su parte, desde Puertos Canarios aclararon este martes a este periódico que el dragado de la lámina de agua del puerto de Castillo del Romeral corresponde a Pesca del Gobierno de Canarias y que lo que atañía a Puertos, la realización de una batimetría previa, ya está ejecutada. En todo caso, y por la información que manejan, avanzaron que la intención de Pesca es encargar el dragado después del verano.

«Esto nos está afectando en nuestra manera de trabajar», apuntaba José David García en plena faena de descarga de la pesca del día. «No podemos ir a trabajar cuando está la marea vacía; tenemos que esperar a marea llena, porque si no el machofondo (toma de agua) coge tierra y rompemos los motores». Este martes trajo a puerto jureles, viejas, gallos, abaes, samas y meros entre otras especies, capturadas en nasas. «Se han olvidado de nosotros», se lamenta.

José David García vive de la pesca, pero dada la precariedad en la que les han instalado por las deficiencias del puerto ha tenido que buscarse otro ingreso complementario. «No puedo salir todos los días, pero tengo que pagar seguros sociales trimestrales y todo el material de la pesca, así que me he tenido que buscar otro trabajo», se quejaba. Este martes, por ejemplo, él y su empleado salieron a las 7 de la mañana, cuando estaba bajando la marea, «a medias», y volvió «en el repunte para subir».

«Lo que van a conseguir los políticos es que desaparezcamos todos los pescadores y que todo esto se lo queden las piscifactorías, que es pescado de pienso». A sus quejas por la falta de dragado se le suma el mal estado general de las instalaciones donde atracan. La cofradía lleva años reclamando el arreglo del pantalán, visiblemente destartalado, y una mayor regulación porque los barcos de uso recreativo cada vez quitan más el sitio a los pesqueros.

Su crítica va también dirigida a las embarcaciones que usa la empresa que gestiona la piscifactoría más cercana. «Esos catamaranes se abren camino echando toda la arena a los lados; si un buzo se mete ahí dentro podrá ver un surco en el fondo, es como un canal propio que ellos se hacen para esos barcos», se quejó García.

«Llevo 10 años oyendo lo mismo, cuando lo vea, entonces me lo creo»

Los pescadores de Castillo del Romeral están tan hartos de promesas que no ocultan su incredulidad ante el anuncio de que el dragado se ejecutará tras el próximo verano. «Llevo 10 años oyendo lo mismo, por aquí han pasado 40 políticos y todos dicen que con ellos cambiarán las cosas». Así lo confiesa al menos David Delgado. «Cuando lo vea, entonces me lo creo, ni diciéndomelo el día de antes», aún molesto por la impotencia que le produjo que la noche anterior la marea baja le frustrase salir a faenar.