Nia arrasa en La Aldea de San Nicolas con su actuación en el Festival Musical Palmeras La cantante grancanaria deleitó a más de 4000 personas en la segunda edición del festival junto a su banda y de la mano de Calufa Musical Productions

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 15:46

El sábado día 16 de agosto, la cantante grancanaria Nia hizo bailar a más de 4000 personas con un repertorio totalmente latino en el Festival Musical Palmeras de La Aldea de San Nicolás.

Tras ganar el festival de la canción en chile y anteriormente Operación Triunfo, dicha cantante está preparando todo un repertorio y show renovado para el próximo 2026, donde la influencia de la salsa se hará de notar.

