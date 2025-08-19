Nia arrasa en La Aldea de San Nicolas con su actuación en el Festival Musical Palmeras
La cantante grancanaria deleitó a más de 4000 personas en la segunda edición del festival junto a su banda y de la mano de Calufa Musical Productions
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 19 de agosto 2025, 15:46
El sábado día 16 de agosto, la cantante grancanaria Nia hizo bailar a más de 4000 personas con un repertorio totalmente latino en el Festival Musical Palmeras de La Aldea de San Nicolás.
Tras ganar el festival de la canción en chile y anteriormente Operación Triunfo, dicha cantante está preparando todo un repertorio y show renovado para el próximo 2026, donde la influencia de la salsa se hará de notar.
