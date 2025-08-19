Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La cantante Nia durante su actuación. C7

Nia arrasa en La Aldea de San Nicolas con su actuación en el Festival Musical Palmeras

La cantante grancanaria deleitó a más de 4000 personas en la segunda edición del festival junto a su banda y de la mano de Calufa Musical Productions

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 15:46

El sábado día 16 de agosto, la cantante grancanaria Nia hizo bailar a más de 4000 personas con un repertorio totalmente latino en el Festival Musical Palmeras de La Aldea de San Nicolás.

Tras ganar el festival de la canción en chile y anteriormente Operación Triunfo, dicha cantante está preparando todo un repertorio y show renovado para el próximo 2026, donde la influencia de la salsa se hará de notar.

