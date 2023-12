Naturgy abonará un canon de 178.000 euros por Telde III y ocupará 3,3 hectáreas

La compañía multinacional Naturgy abonará un canon de 178.469 euros al Ayuntamiento de Ingenio por el aprovechamiento de suelo rústico que supondrá la instalación de la planta solar Telde III sobre una superficie de 3,37 hectáreas de suelo rústico de protección agraria y protección hidrológica en terrenos ubicados en donde llaman Jurada y Cañadas, entre la autovía GC-1 y El Burrero.

Este es uno de los dos parques fotovoltaicos que la empresa promueve en Ingenio, pero este es el que está casi concluso, a punto de licencia, con informes técnicos y jurídicos municipales favorables, y a la espera solo de que el alcalde, José López Fabelo, dé a conocer un dictamen «aclaratorio» de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que, a su vez, deberá ser informado también por los trabajadores municipales.

Según el regidor, que pretende dar cuenta de ese informe alternativo en el pleno del próximo 26 de diciembre, la ULPGC sostiene que la planta proyectada por Naturgy no cumple, pero, así y todo, como se ha encargado de advertir el edil de Urbanismo y socio de gobierno en Ingenio, Rayco Padilla, serán los técnicos y juristas municipales los que tendrán la última palabra.

Por lo pronto, y según consta en el informe técnico emitido sobre Telde III por el personal del Ayuntamiento, ese uso de parque fotovoltaico en esos dos tipos de suelo no figura, de entrada, entre los usos permitidos o autorizables que recoge el Plan General de Ingenio (PGO), pero tampoco entre los expresamente prohibidos. Es decir, que no está regulado por el planeamiento municipal, que data de 2005 y ya se ha quedado desfasado.

Dado este escenario, la Ley del Suelo obliga a consultar normativa de rango superior, en este caso, el Plan Insular de Ordenación (PIO), y es ahí donde se le abre la puerta a esta planta, amparada en dos regulaciones.

Una, la que fija la propia ordenanza municipal para la incorporación de sistemas de captación y aprovechamiento de energía solar, de marzo de 2008, que recoge que se podrán instalar paneles solares en suelos zonificados por el PIO como Bb1.1 y como Bb3 y en el PGO como suelo rústico de protección agraria.

Y dos, la declaración de este proyecto como de interés público en diciembre de 2022 por parte del Cabildo, lo que implica «apreciar su carácter excepcional» y «justificar su necesaria ocupación de suelo rústico».

Así y todo, el proyecto tuvo que salvar un informe técnico municipal desfavorable en abril de este año en el que le exigía varias autorizaciones, pero las empresa las aportó poco después junto a un modificado del proyecto, en mayo de 2023, que redujo el número de paneles de 7.749 a 5.220 y la ocupación de suelo, de 3,8 hectáreas a 3,37.

Por tanto, concluye el técnico que el proyecto se adecúa a la legalidad urbanística e informa favorable la licencia el 26 de julio, ratificada el mismo día por el preceptivo informe jurídico.

Una inversión de 2,5 millones y un plazo de 4 años para ejecutarla

Según consta en la documentación municipal, Naturgy invertirá 2,5 millones para instalar una planta solar de 2,365 MVA de potencia nominal y, una vez concedida la licencia, tendrá dos años para empezar las obras y cuatro para acabarlas.

Aparte de las placas o módulos en sí, incluirán un centro de transformación y un centro de entrega. Entre los informes aportados por Naturgy figuran el de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Obras Públicas del Cabildo, el Consejo Insular de Aguas y el Ministerio de Defensa.

Por imperativo legal el alcalde debe abandonar el pleno

Por otra parte, el alcalde quería dar cuenta del informe de la ULPGC en el próximo pleno del 26 de diciembre, pero no lo podrá hacer al menos en el punto en el que se debatirá su solicitud de recusación por parte de Naturgy. A petición del propio López, el secretario municipal ha emitido un informe al que ha tenido acceso este periódico y que despeja dudas: el alcalde y la edil Vanesa Martín, ambos vinculados en algún momento a El Paso 2000, la empresa que presentó alegaciones contra el proyecto de Naturgy, no solo no podrán intervenir ni votar en ese punto, sino que «por imperativo legal» deberán salir del pleno.