«Mis asesores para todo en Urbanismo, incluido Naturgy, son los técnicos y juristas municipales»

Rayco Padilla, edil de Urbanismo y líder de Somos PP, el socio de gobierno de Forum Drago-NC en el Ayuntamiento de Ingenio, lanzó este martes un aviso a navegantes. «Mis asesores para todo en Urbanismo, incluido para lo de Naturgy, son los técnicos y juristas municipales».

Sus palabras no parecen gratuitas justo ahora en que el alcalde, José López, esgrime un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que, frente a las tesis de los dictámenes municipales, todos favorables al proyecto de la multinacional de las renovables, sostiene que la planta solar prevista entre Carrizal y El Burrero no cumple con el planeamiento vigente en el municipio.

El edil de Urbanismo no conoce aún el informe de la ULPGC

De entrada, asegura Padilla que no ha visto ese informe, encargado a la ULPGC por 5.500 euros. «No lo conozco y todavía no ha sido registrado en la Corporación». Entiende que el alcalde «podía pedir una segunda opinión», pero sí subraya que esa otra lectura ha de ser registrada en el Ayuntamiento e informada» por el personal de la Corporación y por el secretario del consistorio.

«Una vez ese informe externo sea revisado por los técnicos y juristas municipales, entonces acataré lo que ellos nos digan, porque hay que dejar claro que esos dictámenes externos en absoluto vinculan a la administración; no le corresponde a la ULPGC dictar los informes técnicos y jurídicos de este Ayuntamiento», sentencia.

Enfatiza que no tiene la más mínima duda de la solvencia y profesionalidad de los trabajadores municipales. «Esta ha sido mi casa en los últimos 12 años, en el gobierno y en la oposición, y siempre he estado orgulloso de ellos».

El concejal advierte de que a día de hoy una de las dos plantas que promueve Naturgy, la de Telde III, que tiene una tramitación más avanzada, cuenta con todos los informes favorables para la licencia. Entre ellos, recuerda, la declaración de interés público por parte del Cabildo, necesaria porque el suelo en el que se ubicará es rústico de protección agraria, y los vistos buenos del Consejo Insular de Aguas y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por su proximidad por el sur a las pistas del aeropuerto.

«El expediente sestá concluso, debe aprobarse la licencia»

Tanto es así, añade, que el expediente «está concluso, por lo que debe ir a junta de gobierno y aprobarse la licencia». Así iba a hacer en julio pasado. «Lo mandé con mi firma a la Junta de Gobierno, lo que pasa es que al final no se incluyó en el orden del día», decisión que adoptó el alcalde y que, según ha explicado el propio López, se debió a las dudas que le suscita el proyecto y que motivaron el informe de la ULPGC del que piensa dar cuenta en el próximo pleno, el 26 de diciembre.

Los juristas lo advierten: se podría incurrir en una prevaricación

¿Estuvo de acuerdo con aquella decisión? Padilla no responde expresamente, pero sí apunta que el gobierno hizo entonces una consulta y que los juristas municipales les advirtieron de que podían incurrir en prevaricación. Por eso se mostró tajante. «Una vez esté el expediente concluso y esté en mi mano alzarlo a la Junta, lo voy a alzar».

Y todo apunta a que va a estar en su mano por la recusación del alcalde que Naturgy solicitó el 21 de noviembre y que se debatirá en el pleno del 26. La empresa ha pedido que no participe en ninguna decisión que adopte el Ayuntamiento sobre estos proyectos, porque López, antes de ser elegido alcalde, en su etapa de empresario en El Paso 2000, presentó alegaciones en el Cabildo contra uno de estos expedientes.

El alcalde y una concejal deberán abstenerse con Naturgy

La recusación fue desestimada, según explica Padilla, porque Naturgy la justificó por el cargo que ostentaba el alcalde como administrador único de la empresa, pero dado que ya no lo es, los técnicos municipales concluyen que, de acuerdo al régimen de incompatibilidades previsto para los cargos públicos, no cabría la recusación, sino un mandato de abstención en todo el procedimiento por vínculo matrimonial pues es su esposa la que ahora figura al frente de la entidad.

Recreación aportada por Forum Drago de cómo se emplazarán las plantas solares proyectadas por Naturgy entre Carrizal y El Burrero. C7

Además, revela Padilla que también tendrá obligación de abstenerse otra concejal, la «segunda teniente de alcalde», de Forum Drago, Vanesa Martín, porque durante un tiempo trabajó en El Paso 2000. De hecho, esa abstención «ya fue decretada por el propio alcalde». Así las cosas, los dos, López y Martín, tendrán que ausentarse del pleno cuando se vote esta petición de recusación y de la Junta de Gobierno que trate la concesión o no de la licencia.

La licencia irá a la Junta del 12 de enero

Dado este escenario, será entonces el primer teniente de alcalde, que, en este caso, coincide que es Padilla, el que mandará a incluir ese punto en el orden del día de la junta a la que se lleve el proyecto de Naturgy. «Claro que lo voy a hacer y se someterá a votación en la sesión del 12 de enero (son cada 15 días)», anuncia ya el edil.

El concejal matiza que comparte con el alcalde que «debe revisarse el consumo de tanto suelo rústico por plantas fotovoltaicas en todos los municipios y, especialmente, en Ingenio», pero deja claro que eso no lo puede hacer el Ayuntamiento. «No tiene capacidad ni competencias». Es más, advierte de que con la legislación actual, si Naturgy presenta este proyecto al Gobierno de Canarias para que se lo declare de interés general, solo con el visto bueno que ya tiene del Cabildo «tendría permiso mañana y sin pasar por el Ayuntamiento».

«Las licencias son procedimientos reglados; si los técnicos y juristas municipales mantienen sus informes favorables tras revisar el de la ULPGC, los dos concejales de Somos PP votaremos a favor de la licencia; no nos queda otra, no haremos nada que incurra en una posible prevaricación. Punto. No hay que darle más vueltas», concluye. Es tajante y reconoce que este tema ha generado aristas en el seno del pacto, pero no cree que hagan peligrar el gobierno municipal.

El alcalde invita a los vecinos de El Burrero a ir al pleno

Por lo pronto, el alcalde ha hecho distribuir un folleto por las calles de El Burrero en el que invita a los vecinos a acudir al pleno del día 26 en el que, según les alerta, uno de los asuntos que se tratará «resulta de trascendental importancia para el futuro» del barrio y de todas las familias y vecinos que ahí residen. Y añade que en próximas fechas «se tendrán que adoptar decisiones y acuerdos» relacionados con varias placas fotovoltaicas «que podrían afectar directamente y de por vida a los vecinos de El Burrero».

En el orden del día de esa sesión se no tratará específicamente el expediente del proyecto de planta solar de Naturgy, sino una resolución sobre una petición de recusación contra el alcalde por parte de la multinacional.

El PSOE acusa al alcalde de confundir sobre la consulta al Cabildo

Por su parte, y en respuesta al alcalde, Agrupa Sureste lo acusó este martes de «mentir» y dejó claro que «nunca» intervino en el expediente» de Naturgy en el mandato anterior, cuando gobernó junto al PSOE.

Y Victoria Santana, socialista y exedil de Urbanismo, precisó que la remisión del expediente al Cabildo no respondió a un ejercicio de voluntad política, sino que fue un acto reglado contemplado en la Ley del Suelo.

Cuando un promotor quiere darle un uso a un suelo rústico no previsto en el planeamiento local, ha de consultarse si está o no prohibido en un planeamiento de rango superior. «Así se hizo con el parque de los Aromeros o con la residencia de mayores de El Mondragón».

Naturgy sostiene que la recusación «es lo que nos corresponde hacer»

La recusación del alcalde de Ingenio, José López, para adoptar o participar en cualquier decisión que adopte este ayuntamiento en relación a los dos parques fotovoltaicos Telde III y Gran Canaria III promovidos por Naturgy en este municipio «es lo habitual» cuando una persona o una empresa se ha opuesto a un proyecto en el periodo de información pública y luego ocupa un cargo en la administración pública relacionado con la tramitación de ese expediente.

Así de claro fue este martes el delegado de Naturgy Renovables en Canarias, Sergio Auffray, al ser preguntado por los motivos de la recusación presentada por esta empresa. «Es lo que nos corresponde hacer», sostuvo sobre la petición de esta empresa para que el primer edil no participe en la tramitación de las licencias de obra solicitadas para construir los parques.

Auffray destacó que al empezar este mandato la tramitación de los proyectos de ambos parques fotovoltaicos en terrenos de Ingenio contaba en el Ayuntamiento «con todos los permisos favorables. Solo faltaba la licencia de obra» que todavía no ha obtenido y que desde el acceso a la Alcaldía de José López «se ha ido posponiendo».

El actual alcalde del municipio, recordó también el máximo responsable de Naturgy en el archipiélago, se había opuesto a la instalación de los dos parques, que se tramitan desde 2016, en el periodo de información pública de los proyectos. «Si como persona te opones y luego estás en la Administración no puedes participar», expuso.