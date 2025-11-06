Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario El animal, de entre 14 y 15 años, fue rescatado en julio y actualmente vivía con una familia que le dió una segunda vida

Triste final para Patuco, el perro que fue rescatado el pasado 9 de julio de un contenedor soterrado en Vecindario apenas con vida. El animal, de entre 14 y 15 años, fue ingresado en una clínica veterinaria con pronóstico reservado, y pasó después a una familia, donde ha permanecido hasta este triste desenlace, ocurrido este miércoles.

«Lo tuvieron que dormir en casa. Hacía una semana que no salía del veterinario, había dejado de comer y beber agua, y no podíamos seguir manteniéndolo aquí porque ya quería descansar», manifestó Leticia Segura, la mujer que hizo posible el rescate. «Ha sido un golpe bastante duro, pero me quedo con la felicidad de que pudo seguir viviendo y estuvo siempre rodeador de amor», añadió.

Un perro querido por toda Canarias

Cuando Leticia paseaba con su perra el pasado 9 de julio, no era consciente de la historia que iba a vivir ese día. El llanto de un animal desde uno de los contenedores soterrados ubicados en la calle Felipe II habían llamado su atención, por lo que llamó a la policía, la cual no hizo nada en el lugar.

Segura, convencida de su pensamiento, comenzó a buscar por sus propios medios la manera de abrir ese recipiente para poder rescatar a Patuco de allí. Finalmente, con la ayuda de otros vecinos, lograron abrir el contenedor y ver debajo de numerosas bolsas de basura, una patita de un perro.

Cuando lograron sacarlo de ahí, el personal del servicio de recogida de animales ya estaba en el lugar y trasladaron al perro a un centro de atención de animales de Santa Lucía. Posteriormente, lo derivaron a una clínica veterinaria de la zona.

Una familia de acogida le dieron una segunda vida

Detención de la persona que lo tiró al contenedor

El dueño de Patuco fue detenido por un presunto delito de maltrato animal días después, el 17 de julio, por la Guardia Civil. El animal carecía de microchip, por lo que la colaboración ciudadana fue fundamental para dar con el responsable del perro, que vive en los alrededores y tenía incluso fotos del perro en sus perfiles de redes sociales.

Con la información aportada por otros ciudadanos, como Leticia Segura, se presentó denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Vecindario, que abrió investigación y posibilitó su detención.

