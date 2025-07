Rescatan a un perro arrojado en un contenedor soterrado de Vecindario

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 10 de julio 2025, 18:16 | Actualizado 18:26h. Comenta Compartir

Leticia Segura paseaba este miércoles a su perra por Vecindario, como cualquier otro día, cuando un vecino le avisó que escuchaba el llanto de un animal desde uno de los contenedores soterrados ubicados en la calle Felipe II y que había llamado a la policía. Su sorpresa fue que cuando regresó de dejar a su mascota en casa, los agentes ya se había ido porque aseguraron que no se oía nada.

Desesperada, comenzó a mover cielo y tierra para poder abrir el recipiente, al que solo se accede por una puerta trasera con una llave específica. Otro de los vecinos que pasó por la zona, que trabaja en el servicio de recogida de residuos, llamó a un compañero que acudió con un camión para poder abrirlo. Tras remover con un palo las bolsas que había en su interior, vieron la patita de un perro, que estaba enterrado entre la basura.

Arriba, el perro tras conseguir sacarlo del contenedor. Debajo, zona donde le encontraron y Naiara dentro del habitáculo durante el rescate.

La sobrina de Leticia, Naiara, de solo 19 años, se ofreció a meterse para poder rescatarlo y lo consiguió. «Cuando lo cogí en brazos tenía la lengua morada y el corazón parecía que se le iba a salir por el pecho. No puedo olvidar con los ojos con los que me miró. Rogaba que no se me muriera en los brazos», recordaba hoy Leticia, que sigue afectada por lo que tuvo que vivir.

El personal del servicio de recogida de animales ya estaba en el lugar cuando lograron sacarlo y se lo llevaron al centro de atención de animales de Santa Lucía para derivarlo a una de las clínicas veterinarias que colaboran. Ahora está ingresado con pronóstico reservado y se recupera poco a poco.

Piden ayuda para encontrar al responsable

Los responsables del albergue municipal le han bautizado Patuco y estiman que puede tener entre 14 y 15 años de edad. Por supuesto, no tenía chip, pero sí saben que desde hace tiempo arrastra varias patologías, como problemas cardíacos y pulmonares. De hecho, los pulmones estaban encharcados cuando llegó para ser atendido.

Patuco ingresado en la clínica veterinaria, donde se recupera.

Tanto desde el centro de animales como Leticia piden ayuda para encontrar al responsable de esta atrocidad. «Hay que ser muy mala persona y escoria humana para tirar un perro al contenedor de la basura. Gracias a todas las personas que han hecho posible el rescate, ellos son la confirmación de que hay una sociedad que se preocupa por el bienestar animal. Si tienes alguna información ponte en contacto con el Centro de Protección Animal Municipal de Santa Lucía de Tirajana o la Policía Local Santa Lucía», anuncian en sus redes sociales. Están convencidos que alguien tiene que haber visto algo o con la divulgación de las fotos que una persona pueda reconocerlo y saber de quién era.

Leticia está segura de que el responsable lo tiró con la intención de matarlo, porque si quería abandonarlo no lo habría arrojado a un contenedor soterrado. Ha tenido una aluvión de peticiones para ser adoptado tras su recuperación, para que al menos viva feliz los últimos meses o años que le quedan.