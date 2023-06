Morales no entiende la reclamación de Loro Parque porque las instituciones han cumplido con Siam Park

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, no ocultaba este lunes su desconcierto tras conocer que Loro Parque SA ha presentado en vía administrativa al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una reclamación patrimonial por valor de 122 millones de euros «por los daños y perjuicios causados» a la empresa por el «indebido retraso en la concesión de los títulos habilitantes para la ejecución de las obras del parque acuático» Siam Park, previsto en la zona de El Veril, a la entrada de Playa del Inglés.

«La verdad es que no lo entiendo mucho, la respeto, no puedo manifestar otra cosa ante los criterios que adopta una empresa privada, pero me parece que, desde luego, las administraciones públicas, tanto el Gobierno como el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, han cumplido en este mandato (en alusión al que ya acabó) con los procedimientos administrativos necesarios», afirmó Morales.

Desde su punto de vista, lo que de verdad ha jugado en contra de este proyecto es la guerra empresarial soterrada, pero no las instituciones, que han ido dando los pasos que fija la normativa para expedientes de esta naturaleza. «No termino de comprender qué es lo que se pretende con esta demanda».

Las palabras de Morales se convirtieron este lunes en la única reacción oficial por parte de un cargo público canario ante la reclamación planteada por Loro Parque. Ni el Gobierno regional en funciones ni el Ayuntamiento quisieron valorarlo, movidos, quizás, por el mismo desconcierto.

Este proyecto está ahora a la espera de que el Gobierno canario apruebe un nuevo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) después de que el Tribunal Supremo anulara en 2022 el anterior. Esta figura urbanística es clave para posibilitar su construcción en la parcela prevista.