Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades junto al agricultor que ganó el premio a la papa de mayor peso de 2025. C7

Morales destaca la importancia de la papa para la soberanía alimentaria de la isla

El presidente del Cabildo puso en valor el trabajo del sector para aumentar la superficie cultivada en la séptima edición de la feria insular de este producto, celebrada en Teror

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:42

Comenta

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aseguró que el firme apoyo del Gobierno de la isla al sector primario y muy concretamente al cultivo de la papa se basa en que son instrumentos fundamentales para «la soberanía alimentaria, la sostenibilidad, el cuidado del territorio, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el abandono rural o la prevención de los incendios forestales».

Así lo afirmó este viernes el presidente insular en el acto institucional de la VII Feria Insular de la Papa celebrado en el Auditorio de Teror en el marco de este evento organizado por el Cabildo a través de la Consejería de Sector Primario que coordina Miguel Hidalgo, en colaboración con el Ayuntamiento de Teror, representado en la gala por su alcalde, José Agustín Arencibia.

Morales señaló que «el Plan Insular de Desarrollo del Fomento del Cultivo de la Papa es una expresión clara de la relevancia estratégica que le concedemos al sector» y subrayó que «el trabajo conjunto realizado ha logrado que la superficie cultivada se haya incrementado en más de un seis por ciento en la última década, una tendencia positiva contraria a la del conjunto del archipiélago que ha descendido en un 26%».

Entre las medidas incluidas en este Plan destacan el asesoramiento técnico a productores y nuevos agricultores, la formación en técnicas de plantación, riego, fertilización y control de plagas. Además de los análisis de suelo y fitopatológicos, el estudio de costes de producción tanto en sistemas convencionales como ecológicos y la celebración anual de la Cata Insular de Papas.

Igualmente, Morales recalcó que el campo grancanario «no compite muchas veces en igualdad de condiciones, por los controles, costes y requisitos que afrontan no son los mismos».

Una papa de más de un kilo y medio

Durante la jornada se hizo entrega efectiva de los premios del 'IV Concurso de Papas de Mayor Peso de Gran Canaria 2025'. En la modalidad de 'Papa de mayor peso', el agricultor de Teror José Luis León, de la finca Los Risquillos, se llevó el primer premio con un ejemplar de 1,507 kilogramos. David Ramírez, de la finca La Caldera, se llevó el segundo premio y Juan Antonio García, de la finca Lomo el Pilón, el tercero.

En la modalidad 'Cinco papas de mayor peso' José Luis también consiguió el primer premio, con un lote que marcó los 6,931 kilogramos en la balanza. El segundo premio fue otorgado a Francisco Domínguez, de la finca Pozo el Palo, y el tercero fue para Juan Antonio García, de la finca Lomo el Pilón, quien también repitió premio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  4. 4 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  5. 5 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  6. 6 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 El alcalde de Telde será vicepresidente de Primero Canarias
  10. 10 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Morales destaca la importancia de la papa para la soberanía alimentaria de la isla

Morales destaca la importancia de la papa para la soberanía alimentaria de la isla