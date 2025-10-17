Morales destaca la importancia de la papa para la soberanía alimentaria de la isla El presidente del Cabildo puso en valor el trabajo del sector para aumentar la superficie cultivada en la séptima edición de la feria insular de este producto, celebrada en Teror

CANARIAS7 Teror Viernes, 17 de octubre 2025, 22:42 Comenta Compartir

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aseguró que el firme apoyo del Gobierno de la isla al sector primario y muy concretamente al cultivo de la papa se basa en que son instrumentos fundamentales para «la soberanía alimentaria, la sostenibilidad, el cuidado del territorio, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el abandono rural o la prevención de los incendios forestales».

Así lo afirmó este viernes el presidente insular en el acto institucional de la VII Feria Insular de la Papa celebrado en el Auditorio de Teror en el marco de este evento organizado por el Cabildo a través de la Consejería de Sector Primario que coordina Miguel Hidalgo, en colaboración con el Ayuntamiento de Teror, representado en la gala por su alcalde, José Agustín Arencibia.

Morales señaló que «el Plan Insular de Desarrollo del Fomento del Cultivo de la Papa es una expresión clara de la relevancia estratégica que le concedemos al sector» y subrayó que «el trabajo conjunto realizado ha logrado que la superficie cultivada se haya incrementado en más de un seis por ciento en la última década, una tendencia positiva contraria a la del conjunto del archipiélago que ha descendido en un 26%».

Entre las medidas incluidas en este Plan destacan el asesoramiento técnico a productores y nuevos agricultores, la formación en técnicas de plantación, riego, fertilización y control de plagas. Además de los análisis de suelo y fitopatológicos, el estudio de costes de producción tanto en sistemas convencionales como ecológicos y la celebración anual de la Cata Insular de Papas.

Igualmente, Morales recalcó que el campo grancanario «no compite muchas veces en igualdad de condiciones, por los controles, costes y requisitos que afrontan no son los mismos».

Una papa de más de un kilo y medio

Durante la jornada se hizo entrega efectiva de los premios del 'IV Concurso de Papas de Mayor Peso de Gran Canaria 2025'. En la modalidad de 'Papa de mayor peso', el agricultor de Teror José Luis León, de la finca Los Risquillos, se llevó el primer premio con un ejemplar de 1,507 kilogramos. David Ramírez, de la finca La Caldera, se llevó el segundo premio y Juan Antonio García, de la finca Lomo el Pilón, el tercero.

En la modalidad 'Cinco papas de mayor peso' José Luis también consiguió el primer premio, con un lote que marcó los 6,931 kilogramos en la balanza. El segundo premio fue otorgado a Francisco Domínguez, de la finca Pozo el Palo, y el tercero fue para Juan Antonio García, de la finca Lomo el Pilón, quien también repitió premio.

