SPAR Gran Canaria, reconocida por sus 16 años de apoyo a la papa local

SPAR Gran Canaria ha sido galardonada con el Premio al Mejor Proyecto de Valorización de la Papa de Gran Canaria 2025, en reconocimiento a la labor de la cadena por su compromiso con el sector primario y el apoyo continuado a este producto, mediante acciones como el convenio de la papa local, vigente desde hace dieciséis años, según publica la empresa en un comunicado.

En el marco de la VII Feria Insular de la Papa de Gran Canaria, que se celebra del 17 al 19 de octubre en el Auditorio de Teror, el presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, destacó que «este premio es un reflejo del esfuerzo conjunto de muchas personas que creen en el campo canario y en el valor de nuestros productos».

Además, añadió que la cadena seguirá trabajando de la mano del sector primario para que las papas y el resto de los productos locales «ocupen el lugar que merecen en la mesa de todos los grancanarios». «El objetivo es que el consumidor pueda disfrutar de un producto kilómetro cero de la mejor calidad y con el sabor de nuestra tierra», subraya.

El galardón reconoce el compromiso de SPAR Gran Canaria con el sector primario y su apoyo continuado a los agricultores de la isla, destacando su labor en la promoción del producto local y en el fortalecimiento de la cadena de valor que une al campo con la distribución.

En este sentido, la empresa colabora activamente en la promoción de este sector a nivel insular mediante la firma de varios convenios, entre los que se encuentra el convenio de la papa local, proveniente de los cultivos de varios municipios de la isla. SPAR Gran Canaria prefinancia la semilla y garantiza al agricultor un precio de comercialización justo, una práctica que la compañía mantiene desde hace años y que la diferencia dentro del sector por su compromiso real con el agricultor local.

Gracias a este acuerdo, en la pasada campaña se distribuyeron más de 1.500 toneladas de este producto, de las variedades Picasso, Rudolf, Spunta y Galáctica, recogidas a partir de los 135.000 kilos de semillas que SPAR Gran Canaria repartió entre las nueve cooperativas y agricultores adheridos al programa.

La Feria Insular de la Papa de Gran Canaria, organizada por el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Teror, a través del área de Desarrollo Rural que dirige la edil Irene Ortega, busca poner en valor la riqueza y el potencial de uno de los cultivos más emblemáticos de la agricultura insular y regional. El evento ofreció un programa amplio de actividades que incluyó charlas, exposiciones, concursos y degustaciones.

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta 'online', SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.