Morales cree viable desbloquear el Siam Park ya en este mandato

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, cree que es viable desbloquear en este mandato la construcción del Siam Park de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana. Cuando el Ayuntamiento ya tenía casi todo a punto para otorgarle la licencia de obras, el Tribunal Supremo dicta una sentencia definitiva que anula el Plan de Modernización, Mejora e Incremento (PMM) de la Competitividad de El Veril, que es el instrumento de planeamiento que permite el parque acuático. El fallo es del 16 de junio de 2022, pero trascendió este jueves y paraliza el procedimiento en curso para hacer el Siam Park.

Morales se mostró este viernes precavido, pero no solo dijo confiar en que el desbloqueo de esta iniciativa se consiga en pocos meses, sino que, al menos a priori, apostó por que al final, de entre las dos alternativas que están sobre la mesa para retomar el proyecto, se opte por recurrir al artículo 123 de la Ley del Suelo de Canarias y declarar esta iniciativa de interés insular.

La otra solución pasa por iniciar otra vez el expediente del PMM y aportarle lo que motivó su anulación por el Supremo, un informe que garantice la existencia de recursos hídricos para el parque.

A priori, la más rápida sería la declaración de interés insular

«No ha habido tiempo para evaluar cuál de las dos alternativas es más rápida y más viable, por lo que aún no se ha decidido nada oficialmente», aclaró, pero acto seguido confesó que, a priori, «y sin poderlo certificar ni haberlo analizado en profundidad, la más rápida es la de la declaración del Siam Park como de interés insular». En ese caso, la pelota recaería en el tejado del Cabildo. Si se opta por el PMM, lo tramitaría el Gobierno.

«Vamos a propiciar una reunión entre todas las partes que intervienen, el Ayuntamiento de San Bartolomé, el Cabildo y el Gobierno de Canarias», avanzó. En ese sentido, dejó claro que si entre todas las partes deciden que la mejor opción es la declaración de interés insular, la corporación grancanaria tomaría la iniciativa. De ser así, dijo que el proyecto se mantendría tal cual está y que la licencia la daría el consistorio.

«Estamos obligados a desbloquearlo»

Sea como sea, recordó que todas las instituciones apoyan el parque que promueve Loro Parque. «Nos parece que es importante para la isla, que añade elementos innovadores para el turismo familiar y que, por tanto, estamos obligados a buscar las soluciones más ágiles y las más inmediatas» para desbloquearlo.

En ese sentido, informó de que desde el jueves encargó a los técnicos del Cabildo «que empezaran a ver cuál de los procedimientos permitirá avanzar de una manera más rápida».

Respecto a la sentencia, precisó, de entrada, que hay que acatarla, pero, dicho eso, la calificó de «desproporcionada». No termina de entender que por «un defecto formal que se puede corregir», el fallo opte por «impedir la ejecución de una inversión de 80 millones y una propuesta turística de futuro, innovadora». A su juicio, «se podría haber reconducido, corregir el defecto formal y continuar con el procedimiento».

La clave, un informe sobre los recursos hídricos

La sentencia del Supremo anuló los recursos del Gobierno, el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas (CIA) y ratificó la nulidad del PMM ya resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al entender también que no consta en el procedimiento un informe garantizando la existencia y la disponibilidad de los recursos hídricos que necesitaría el parque.

«Los técnicos del CIA, del Gobierno y del Ayuntamiento decían que el informe que se hizo en 2015 garantizaba esos recursos, pero la sentencia dice que no y hay que acatarla». Es más, recordó que el CIA es el que le concedió a Loro Parque el uso del dominio público del suelo. «¿Cómo se le otorgó si después el proyecto no se puede desarrollar porque no hay recursos hídricos?».

Aunque desmarcó a la sentencia de cualquier intencionalidad, sí dijo que está claro que «hay muchos intereses en contra de que el Siam Park salga adelante, que han venido torpedeándolo desde el primer momento». Y aclaró que «esos obstáculos no nacen de la administración, sino de sectores de la empresa privada que valoran que pueden haber riesgos para otra propuesta empresarial de las mismas características».

Por su parte, a las voces que se han manifestado tras el fallo se le sumó este viernes la de la edil de Turismo de San Bartolomé, Inés Rodríguez, para quien la vuelta a la casilla de salida del Siam Park supone «un retroceso para el futuro del municipio» en la medida en que defiende que un centro de ocio como el proyectado sería «un impulso enorme para Playa del Inglés».