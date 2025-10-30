Morales: El cambio de portavoz de NC en el Cabildo «no es una destitución sino un relevo» Sobre la elección de Carmelo Ramírez para el cargo, el presidente y líder del grupo indica que «la mayoría consideró que no cabía ningún veto a nadie»

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 19:25

El presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del grupo político de NC en esta corporación, Antono Morales, sostuvo este jueves que el cambio de portavoz de este grupo político apoyado por seis de sus ocho consejeros para poner a Carmelo Ramírez en lugar de Teodoro Sosa «no es una destitución sino un relevo».

Superado el ecuador del actual mandato, el tercero consecutivo que preside Morales, «se consideró que una alternancia no era inadecuada», agregó el presidente del Cabildo en relación al momento en que se ha tomado la decisión de cambiar la portavocía.

«Teodoro Sosa planteó siempre que se hiciera con la portavocía lo que se considerara más adecuado. Se propuso no hace mucho por parte de NC que se produjera un relevo. Y así se lo hice saber a él y al grupo», detalló al respecto.

Sobre la elección de Carmelo Ramírez para el cargo, que había ocupado desde que nació el grupo político de NC en el Cabildo a principios de este siglo hasta el inicio del actual mandato, indicó que «la mayoría consideró que no cabía ningún veto a nadie».

También detalló que «aún no se ha registrado ninguna petición formal de cambio de portavocía» y aseguró que «esto es absolutamente normal. No hay detrás ningún reproche o cuestionamiento» a Teodoro Sosa.

«Seguiremos trabajando con absoluta normalidad para seguir defendiendo el programa electoral con el que ganamos las elecciones y el programa de gobierno de progreso y de izquierdas del Cabildo», concluyó.