Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
Teodoro Sosa, primero a la izquierda, junto a otros cuatro consejeros de NC en el Cabildo. Efe

Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz

Carmelo Ramírez recupera la portavocía mediante un escrito apoyado por todos los miembros del grupo político, incluido el presidente, Antonio Morales, con la única excepción de Teodoro Sosa y Raúl García, ahora en Municipalistas Primero Canaria s

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29

Comenta

Mediante un escrito que ha sido firmado por seis de los ocho consejeros electos de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria el portavoz de este grupo político desde el inicio del mandato, Teodoro Sosa, ha sido destituido de este cargo para ser reemplazado por Carmelo Ramírez, portavoz de NC durante varios mandatos anteriores y uno de los líderes históricos de esta formación política.

El escrito que apoya el cambio de portavoz en el grupo político de NC incluye la firma del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la de otros cnico consejeros: el propio Ramírez, Pedro Justo, Inés Miranda, Minerva Alonso y Miguel Hidalgo.

Los únicos que se han opuesto y no han querido rubricar el acuerdo son los consejeros Teodoro Sosa y Raúl García, los dos que se han integrado en Municipalistas Primero Canarias.

Las fuentes consultadas por CANARIAS7 señalan que Carmelo Ramírez empezará a ejercer como nuevo portavoz de NC en el Cabildo desde el pleno convocado para este viernes en la Casa Palacio.

Carmelo Ramírez, Antonio Morales y Teodoro Sosa en una imagen de archivo. Cober

También indican que el alcalde de Gáldar y uno de los líderes de Primero Canarias, Teodoro Sosa, no se ha negado en ningún momento a ceder la portavocía de NC en el Cabildo si así lo solicitaba la mayoría del grupo político. De hecho, así se decidió al inicio del mandato y se trata de una decisión de cada grupo político.

No obstante, apuntan que tanto Sosa como el consejero de Medio Ambiente, Rául García, hubieran votado a favor del cambio de portavoz si el consejero elegido para ello hubiera sido otro distinto a Carmelo Ramírez en aras de la renovación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  7. 7 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  8. 8 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz

Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz