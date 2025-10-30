Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
Carmelo Ramírez recupera la portavocía mediante un escrito apoyado por todos los miembros del grupo político, incluido el presidente, Antonio Morales, con la única excepción de Teodoro Sosa y Raúl García, ahora en Municipalistas Primero Canaria s
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29
Mediante un escrito que ha sido firmado por seis de los ocho consejeros electos de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria el portavoz de este grupo político desde el inicio del mandato, Teodoro Sosa, ha sido destituido de este cargo para ser reemplazado por Carmelo Ramírez, portavoz de NC durante varios mandatos anteriores y uno de los líderes históricos de esta formación política.
El escrito que apoya el cambio de portavoz en el grupo político de NC incluye la firma del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la de otros cnico consejeros: el propio Ramírez, Pedro Justo, Inés Miranda, Minerva Alonso y Miguel Hidalgo.
Los únicos que se han opuesto y no han querido rubricar el acuerdo son los consejeros Teodoro Sosa y Raúl García, los dos que se han integrado en Municipalistas Primero Canarias.
Las fuentes consultadas por CANARIAS7 señalan que Carmelo Ramírez empezará a ejercer como nuevo portavoz de NC en el Cabildo desde el pleno convocado para este viernes en la Casa Palacio.
También indican que el alcalde de Gáldar y uno de los líderes de Primero Canarias, Teodoro Sosa, no se ha negado en ningún momento a ceder la portavocía de NC en el Cabildo si así lo solicitaba la mayoría del grupo político. De hecho, así se decidió al inicio del mandato y se trata de una decisión de cada grupo político.
No obstante, apuntan que tanto Sosa como el consejero de Medio Ambiente, Rául García, hubieran votado a favor del cambio de portavoz si el consejero elegido para ello hubiera sido otro distinto a Carmelo Ramírez en aras de la renovación.