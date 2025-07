Morales: «No voy a acudir ni al congreso de NC ni al congreso de Primero Canarias»

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de julio 2025, 12:01 Comenta Compartir

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, sigue haciendo votos por la unidad del nacionalismo de izquierdas y señala que no irá a los congresos de Nueva Canarias y Primero Canarias.

Así lo señala en una entrevista que este domingo publica CANARIAS7. A continuación se recoge un avance de la misma.

–El 26 y 27 de este mes es el congreso de Nueva Canarias, ¿va a acudir?

–No voy a acudir ni al congreso de NC ni al congreso de Primero Canarias. Mientras esté aquí voy a intentar no generar dudas sobre el papel de neutralidad que me corresponde como presidente de la institución, para que las diferencias que se han producido no tengan incidencias en el gobierno de la isla.

–¿Ve reconducible la fractura en NC que dio lugar a Primero Canarias?

–Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad enorme para reconducir la situación. No sabemos qué va a pasar en España en los próximos meses, pero cabe la posibilidad de que este Gobierno no aguante y que veamos lo mismo que en Valencia, Baleares o en otros sitios, y eso sería lamentable para los derechos fundamentales; eso sería gravísimo. Ante eso, la responsabilidad de las izquierdas es mayúscula para mantener lo que hemos conseguido. Estamos obligados más que nunca a acercarnos, a entendernos, para propiciar alternativas en los espacios donde estamos.

–Cuando dice 'entendernos', ¿ese 'nos' no incluye a Coalición Canaria?

–No voy a renunciar nunca a renunciar a la posibilidad de reconducir el nacionalismo de izquierdas en Canarias hacia la unidad y, ante situaciones como las que se nos pueden venir encima, creo que hay rearmar un proyecto progresista para esta tierra. CC conforma en estos momentos un Gobierno de derechas en Canarias, con el PP; es una opción conservadora de centro-derecha. Desde la izquierda cuestionamos legítimamente muchas de sus acciones y defendemos y debemos seguir defendiendo un modelo distinto de desarrollo para Canarias.

–¿Cuándo tiene previsto decir si en 2027 será candidato?

––Para este mandato, no tomé la decisión hasta dos meses antes de las elecciones. Decidiré qué voy a hacer para 2027 en función de las circunstancias, de lo que suceda en este país, en Canarias, en Gran Canaria... Depende de tantas cosas y, ademas, aún quedan dos años que se prevén muy intensos e inciertos.