Mogán y San Mateo denunciarán al Cabildo si no los incluye en el Fdcan

Los municipios de Mogán y San Mateo acudirán a los tribunales para defender el derecho de ambos municipios a participar del reparto de fondos de la nueva convocatoria del Cabildo con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, Fdcan. Así lo anunciaron este mjueves los alcaldes de ambos municipios, Onalia Bueno, desde Mogán, y Antonio Ortega, desde San Mateo, en una rueda de prensa en la que intervino el secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.

Precisamente, el líder de los nacionalistas canarios, Fernando Clavijo, recordó que el objetivo del Fdcan «es mejorar la competitividad, el desarrollo y el empleo y ningún Cabildo puede vetar a los ayuntamientos».

Clavijo insistió en que el Cabildo de Gran Canaria «está en la obligación de rectificar su postura e incluir a los municipios de Mogán y San Mateo en esta nueva convocatoria y -aseveró- que con la exclusión de estos municipios el Cabildo de Gran Canaria no está yendo en contra de sus dos alcaldes sino de todos los vecinos y vecinas de San Mateo y Mogán».

La alcaldesa de Mogán ha recalcado que se trata de « una nueva convocatoria con nuevas condiciones», haciendo referencia a que en esta ocasión todos los municipios de la isla están en la obligación acceder a los fondos del Fdcan exclusivamente bajo el paraguas del Cabildo, no pudiendo presentar proyectos directamente al Gobierno de Canarias, asunto que sí era posible en la primera convocatoria 2017-2021.

«Es como decir que un estudiante opta a una beca en 2023-2024, cumple los requisitos, pero no se podrá presentar a la nueva convocatoria de 2025-2026», ejemplificó.

«¿Qué alcalde no quiere formar parte de un reparto de dinero para mejorar los servicios e infraestructuras de su municipio? Es absurdo y algo inventado por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria», manifestó Bueno, asegurando que tras dos reuniones mantenidas en el último año con el Cabildo y todos los municipios de la isla, Antonio Morales «tenía claro que iba a excluir a Mogán y San Mateo».

« Nosotros en esas reuniones reclamamos que eso era ilegal», afirmó la alcaldesa, quién mostró los escritos formales remitidos a la Fecam, Fecai y Gobierno de Canarias poniendo sobre la mesa esta situación. «Como respuesta hemos recibido silencio», dijo.

Por su parte, el alcalde de San Mateo denunció que además del agravio «la imagen que se ha querido dar es la de consenso de todos los municipios en el reparto de los fondos, pero ni San Mateo ni Mogán podemos estar de acuerdo en que nos excluyan y no llegue ni un solo euro que es de todos los grancanarios a nuestros municipios».

De la misma forma, insistió en que no «hay ni un solo informe jurídico que avale la decisión del Cabildo de Gran Canaria. Han hecho una nueva convocatoria y tenemos derecho a presentarnos por criterios políticos». De la misma forma, denunció que «siempre nos han excluido de los planes de empleo ligados al Fondo de Desarrollo, uno de los ejes del Fdcan »lo que a juicio del alcalde «ya es gravísimo».

El Fondo de Desarrollo de Canarias fue impulsada por el Gobierno de Fernando Clavijo tras un acuerdo con el Estado para destinar los fondos del extinto Igte a proyectos que permitieran el desarrollo económico y social de los municipios, la creación de empleo y el impulso a la investigación en respuesta a la crisis económica de 2008. Todos los Cabildos, excepto el de Gran Canaria, que lo hizo por 4 años, optaron por programas a 10 años.

En la primera convocatoria tres municipios grancanarios, Mogán, la Vega de San Mateo y Firgas, concurrieron por proyectos y no al programa del Cabildo de Gran Canaria al no estar de acuerdo con el reparto de los fondos. Sin embargo, en esta nueva convocatoria aprobada hace unos días no solo se les ha impedido acceder sino que no pueden hacerlo nuevamente por proyectos por lo que quedarían fuera San Mateo y Mogán, que no Firgas, de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias.