Mogán adjudica por 5,1 millones rehabilitar 245 casas de Veneguera, casco y Barranquillo Andrés Las obras de rehabilitación de las viviendas las ejecutará la empresa Citanias por 3,6 millones, y las del entorno urbano, Lopesan, por 1,3 millones

Gaumet Florido Mogán Martes, 21 de octubre 2025, 06:30

El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado por 5,1 millones (5.132.289) las obras de rehabilitación de 245 casas de Veneguera, el casco del municipio y Barranquillo Andrés, que se ejecutarán en desarrollo del programa Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) que se aprobó para estos tres núcleos y que es financiado por tres administraciones, el Gobierno de España, el de Canarias y la propia corporación local moganera. Las obras se licitaron por 5,6 millones y han ofertado realizarlas por 500.000 euros menos.

El proyecto salió a concurso en dos lotes que han sido adjudicados dos empresas distintas. Los trabajos de acondicionamiento y puesta al día de los edificios correrá a cargo de la empresa Citanias Obras y Servicios, SLU, que los ejecutará por 3,6 millones (3.666.929) en un plazo máximo de 10 meses. Por su parte, las obras de intervención en el entorno urbanístico correrán de la mano de Lopesan Asfaltos y Construcciones SAU, que tendrá 8 meses y dispondrá de un presupuesto de 1,3 millones (1.314.915).

Entre las actuaciones que afrontará Citanias en las 245 viviendas incluidas en el ERRP figuran la intervención en fachadas, cubiertas y carpinterías, la retirada de amianto, mejoras de las instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad, así como en materia de accesibilidad y de eficiencia energética, que será superior al 60%.

Lopesan, por su parte, intervendrá en la parcela de tierra de 780 metros del casco de Mogán situada al extremo norte de la calle El Pino, que se utiliza como estacionamiento. Será pavimentada y se mejorará su conexión. En Veneguera actuará en los 1.500 metros cuadrados de la calle Damián González Suárez, que reúne los principales servicios públicos del barrio.

Y por último, en Barranquillo Andrés, actuará en 3.800 metros cuadrados de las calles Antonio Mejías Navarro y Antonio Álamo Vargas. En estas tres calles se mejorará la accesibilidad con completa renovación de los itinerarios peatonales, asfaltado, nuevo mobiliario urbano e incluso la reforma y actualización de la red de abastecimiento y la preinstalación de las instalaciones de soterrado.