Los migrantes desalojados de la playa del Cabrón: «desamparados y desprotegidos»

Nada ha cambiado para los once migrantes desalojados de la cueva de la playa del Cabrón, en Agüimes, el pasado 19 de abril. Su situación de «vulnerabilidad y desamparo» tras haber sido expulsados de la Residencia Escolar de Arinaga -centro de menores que les acogió a su llegada a las islas- ese mismo mes al cumplir la mayoría de edad y posteriormente, obligados a salir del refugio que levantaron con mantas y sábanas en la costa de Arinaga, persiste. Ninguna de las administraciones con competencias en Migración ha activado algún recurso para que estos jóvenes salgan de la emergencia «habitacional y alimentaria» que sufren desde entonces, señala Óscar Hernández, alcalde de Agüimes.

Las últimas noticias del paradero del grupo se tuvieron este martes por la mañana cuando eran localizados en Hornos de la Cal, también en el municipio agüimense, donde se refugiaban de nuevo con mantas y sábanas, aunque ya por la tarde se diseminaron por los alrededores. «Sabemos que algunos pernoctan aquí y otros en la falda de la montaña», indica el primer edil, que puntualiza que «hasta el momento ninguna institución salvo el consistorio agüimense, a través de Bienestar Social, se ha preocupado en mantenerse en contacto con ellos, a pesar de no tener competencias para hacerlo con migrantes».

Hernández recalca además, en este sentido, que el informe que la Policía Canaria -que los desalojó de la playa del Cabrón- iba a remitir solicitando a Servicios Sociales que les buscar alojamiento «no ha llegado y han pasado dos semanas desde entonces».

Hernández: «No nos ha llegado el informe de la Policía Canaria en el que nos solicita que les busquemos alojamiento»

El Gobierno local se mantiene crítico con la actuación del Ministerio de Migración y el Gobierno canario que se han «desentendido de estos chicos, dejándolos en la calle en vez de activar algún recurso de tránsito una vez abandonan el centro de acogida».

«Damos un mal ejemplo»

En opinión de Hernández, el mensaje que se está enviando con esta actuación es: «no tengas un centro de acogida de menas en tu municipio porque genera un problema social y de convivencia entre los residentes y, además, es un ejemplo muy negativo para el resto de España». «Tener un centro de estas características en tu municipio en vez de un acto de colaboración es un castigo», añade.

Por otro lado, el alcalde de Agüimes se puso ayer nuevamente en contacto con el área de Migración de Cruz Roja para tratar de reubicar a estos jóvenes en algún centro donde se les pueda atender pero la respuesta se repite: «Las personas que son administrativamente responsabilidad del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migración no nos han alertado y como no nos consta una resolución de acogimiento, no podemos atenderlos en Cruz Roja», le comunicaron a Hernández. Tanto la ONGcomo el Ayuntamiento dialogarán estos días con Interior para que reconsideren la situación de estos chicos «bien para que se les traslade a Península o se les integre en el Canarias50».