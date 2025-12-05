La mejor miel grancanaria de 2025 es de Moya y de flor de hortelanilla La ganadora es de la marca 'Colmenar La Violeta', con asentamiento apícola en el barranco de Los Propios de Moya y su titular es Noelia Ascanio

La miel monofloral de hortelanilla de la marca 'Colmenar La Violeta', con asentamiento apícola en el barranco de Los Propios de Moya y cuya titular es Noelia Ascanio, ha sido declarada Mejor Miel de Gran Canaria 2025. Así lo reveló la Consejería de Sector Primario del Cabildo tras la deliberación que siguió a la fase de cata del XX Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria celebrado en Infecar hasta este jueves.

En esta edición participaron 63 explotaciones apícolas de la isla, que han presentado un total de 76 muestras para su evaluación. La actividad se desarrolló a puerta cerrada con un panel de once catadores oficiales.

Antes del inicio de las catas, todas las muestras fueron sido sometidas a análisis de laboratorio para determinar sus características fisicoquímicas y su composición polínica, garantizando así que cada miel se corresponde con la categoría en la que participa y que carece de pólenes foráneos. A partir de ahí, comenzó un proceso de valoración sensorial que tuvo en cuenta el olor y la sensación olfato-gustativa.

El concurso distingue entre mieles multiflorales y monoflorales, y contempla dos modalidades de participación: profesional y aficionado o aficionada. La entrega oficial de premios tendrá lugar, como es tradición, en la próxima edición de la feria Gran Canaria Me Gusta.

Con esta iniciativa, el Cabildo reafirma su compromiso con la calidad, la diversidad floral y el valor ecológico de las mieles de Gran Canaria, así como con el fortalecimiento del sector primario y sus productores.

Ampliar Productos de la marca Colmenar La Violeta de Moya. C7

En esta vigésima edición, el certamen repartió 9.000 euros en premios, distribuidos entre las distintas categorías y modalidades. En el apartado de miel multifloral, los productores profesionales optaron a un galardón de 2.500 euros, mientras que la modalidad de aficionados contó con un premio de 2.000 euros.

En el caso de las mieles monoflorales, la categoría profesional estaba dotada con 1.400 euros y la de aficionados o entidades asociativas con 1.100 euros. Además, la Mención Especial a la Mejor Miel de Gran Canaria 2025, un reconocimiento reservado a la modalidad profesional, estuvo dotado con 2.000 euros, no acumulable a otros premios.