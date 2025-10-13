Marichal respalda la decisión de Costas de autorizar las terrazas en la arena de Maspalomas El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana recuerda que este tipo de iniciativas se aplican en toda la costa española

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Lunes, 13 de octubre 2025, 21:19 Comenta Compartir

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, respalda la decisión de Costas del Gobierno de Canarias de autorizar las terrazas sobre la arena de Maspalomas a algunos locales del centro comercial Oasis.

El líder de CC aclara al PSOE, que se ha opuesto a la medida y le acusa de una «privatización encubierta» de la playa, que «la autorización ha sido otorgada por Costas Canarias, no por otra administración». No obstante, deja claro que la apoya. «Demuestra que el Gobierno de Canarias está gestionando con criterio y sensibilidad hacia nuestra realidad local».

«Este tipo de iniciativas no son ninguna excepción: se aplican en toda la costa española, incluida Andalucía, donde el PSOE gobernó más de 30 años», le responde Marichal. «La diferencia es que, hasta hace poco, estas competencias se gestionaban desde Madrid, y esa lejanía se traducía en abandono y falta de soluciones adaptadas a las necesidades de nuestro territorio».

«Desde que Canarias asumió las competencias en materia de Costas, se está notando una mejora clara en la gestión, con decisiones que responden a las singularidades de nuestras playas y a las necesidades reales del sector», sentenció el concejal.