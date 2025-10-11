Costas autoriza a las terrazas del Oasis a colocar 29 mesas y 76 sillas sobre la arena de Maspalomas El PSOE se opone al permiso, lo califica de «privatización encubierta» y acusa a Marichal de vender Maspalomas «a cachitos»

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 11 de octubre 2025, 00:57 | Actualizado 01:38h. Comenta Compartir

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario ha autorizado a ciertas terrazas del centro comercial Oasis, en Maspalomas, la ocupación de 111 metros cuadrados de arena de la playa y a colocar, en conjunto, 29 mesas y 76 sillas. Estos son los datos oficiales que aportó la concejalía de Urbanismo a la portavoz del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, que se interesó por el expediente.

Tras los preceptivos informes técnicos favorables del Ayuntamiento, Costas emitió tres autorizaciones el 22 de agosto de 2025 para la ocupación de suelo de dominio público marítimo-terrestre por parte de 4 locales del centro comercial, que, en todo caso, no podrán rebasar la pasarela que conecta la playa con el Faro de Maspalomas. Un permiso faculta a un local para ocupar 28,60 metros con 11 mesas y 32 sillas; otro a otro local, 41,50 metros cuadrados con 9 mesas y 22 sillas; y otro, a dos locales, con 41,50 metros cuadrados, 9 mesas y 22 sillas.

Los socialistas difundieron este viernes un comunicado en el que muestran su «total y absoluto rechazo» a estos permisos, los califican de «grave precedente de privatización encubierta de un espacio de dominio y disfrute público», y acusan al gobierno de gestionar las playas «como si fueran de su propiedad».

La ejecutiva local del PSOE, dirigida por Carlos Álamo, que califica la decisión como una «agresión al medio ambiente», señala directamente al primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, al que reprocha que gestiona las playas «como si fueran de él y las va vendiendo a cachitos». También tiene dudas respecto a la transparencia del proceso, pues ven sospechosa la rapidez con la que se ha resuelto este expediente. Se pregunta si tiene que ver con el hecho de que el consejero del área, Pablo Rodríguez, sea del mismo partido que Marichal.

Ampliar Cober SOS Maspalomas denuncia la progresiva pérdida de espacios públicos Nada más trascendió la existencia de estas autorizaciones, Javier López, en nombre de la plataforma ciudadana SOS Maspalomas, emitió un vídeo en sus redes sociales en el que se quejaba de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana parece «estar apostando más por la privatización de la costa que por dejarla para el uso y disfrute de los ciudadanos». En ese sentido, lo vinculó a los problemas que hoy tienen muchos usuarios para acceder con sus vehículos, su material deportivo o sus embarcaciones a lugares como Pasito Blanco o Meloneras. En su opinión, «este es el inicio de la privatización de las playas». El PSOE se pregunta qué pasará si los locales del Anexo I de Playa del Inglés piden las mismas autorizaciones.