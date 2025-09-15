La Mancomunidad inicia el periodo de inscripción para la Feria Regional de Economía Circular Los participantes podrán inscribirse antes del 26 de septiembre para disfrutar de la segunda edición, que se celebrará el próximo 10 de octubre en el Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte, en Gáldar

La Mancomunidad del Norte ha abierto el plazo de inscripción, hasta el 26 de septiembre, para participar en la segunda edición de la Feria Regional de Economía Circular que se celebrará el próximo 10 de octubre en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte, ubicado en Gáldar. El cupo máximo del salón de actos del parque tecnológico es de 50 personas.

En el marco de la feria se instalarán 25 carpas en las zonas exteriores del parque norteño, en los cuales se mostrarán proyectos de economía circular de instituciones públicas y empresas privadas de Canarias. El evento se llevará a cabo desde las 9.00 hasta las 13.30 horas.

El objetivo es la promoción de la conciencia social y empresarial sobre la necesidad de cambiar el modelo económico lineal a un modelo circular que necesita de instrumentos específicos que permitan formar, informar y sensibilizar a la sociedad canaria.

