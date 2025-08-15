Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de las fuertes lluvias en el sur de Gran Canaria.
Imagen de las fuertes lluvias en el sur de Gran Canaria. C7

La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria

Nubes, calima y sensación de bochorno todo el día en la isla

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:57

Una lluvia intensa pero de corta duración ha sorprendido este viernes a quienes se encontraban en San Agustín, Playa del Inglés y otros enclaves turísticos del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

La lluvia cayó de forma repentina a pocos metros de la orilla, provocando sorpresa entre turistas y residentes que se encontraban paseando junto al mar.

No se han comunicado incidencias y tras cesar la lluvia muchos retornaron a la playa, con temperaturas en ese momento que rondaban los 27 grados.

Este viernes, la temperatura más alta en Canarias se ha registrado en Tejeda, con 35,5 grados; seguida de Tasarte, en La Aldea, con 34,7, y en tercer lugar El Pinar, en el El Hierro, con 33,7 grados.

