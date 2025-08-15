La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
Nubes, calima y sensación de bochorno todo el día en la isla
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 15 de agosto 2025, 18:57
Una lluvia intensa pero de corta duración ha sorprendido este viernes a quienes se encontraban en San Agustín, Playa del Inglés y otros enclaves turísticos del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.
La lluvia cayó de forma repentina a pocos metros de la orilla, provocando sorpresa entre turistas y residentes que se encontraban paseando junto al mar.
No se han comunicado incidencias y tras cesar la lluvia muchos retornaron a la playa, con temperaturas en ese momento que rondaban los 27 grados.
Este viernes, la temperatura más alta en Canarias se ha registrado en Tejeda, con 35,5 grados; seguida de Tasarte, en La Aldea, con 34,7, y en tercer lugar El Pinar, en el El Hierro, con 33,7 grados.
