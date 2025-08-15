Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas La inesperada lluvia caída a primera hora de la tarde de este jueves ahuyentó a los usuarios de playas y piscinas | La Aemet sólo ha registrado precipitaciones en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana

Un socorrista recoge las hamacas de una piscina de Maspalomas bajo el cielo encapotado.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 19:09 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

En medio de la ola de calor que azota a Canarias, una tormenta de verano ha sorprendido a primera hora de la tarde de este jueves a los turistas que pasan sus vacaciones en el sur de Gran Canaria, donde se oyeron truenos y cayeron algunos litros de agua.

El cielo se encapotó al empezar la tarde y poco después cayeron las primeras gotas de una lluvia, que ahuyentaron a los usuarios de las playas y las piscinas de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana.

Antes de que las nubes empezaran a descargar se había visto, con una nitidez mayor de lo habitual, un manto de calima procedente del sur acercándose a la isla.

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Maspalomas registraba una precipitación de 3 litros por metro cuadrado a las 18.30 horas de este jueves, mientras que la del Centro Insular de Turismo contaba 1.2 litros.

Curiosamente en ninguna otra estación de la Aemet en el archipiélago se han registrado lluvias durante la tarde de este jueves.