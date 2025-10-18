El linaje de los Morales de Ingenio, en una publicación El Centro Cultural Federico García Lorca acoge el jueves la presentación de la ampliación del libro 'Retazos y curiosidades de la historia del sureste'

Cristina González Oliva Ingenio Sábado, 18 de octubre 2025, 23:35

El Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio revive el próximo jueves, a las 20.00 horas, el linaje del apellido Morales en el municipio hasta 500 años atrás. De esta forma, el catedrático en Historia, Faneque Hernández, y el licenciado en Historia, Antonio Castellano, continúan la geneología que realizó Mima Morales y que publicó hace casi 20 años en el libro 'Retazos y curiosidades de la historia del sureste' con personajes de Ingenio y Agüimes entre 1791 y 1942. En el acto también estará presente la alcaldesa del municipio, Vanesa Martín.

Una de las principales figuras de este ejemplar fue su tío abuelo, el diputado provincial entre 1900 y 1924 Juan Morales Martín, del partido liberal. Así, se ampliará con la aportación de estos historiadores que llegarán hasta la etapa de la Conquista.

Faneque Hernández destaca que se trata de un ilustre apellido y de los más antiguos de la comarca. La procedencia más lejana la sitúa en el siglo XV en Leonor de Morales, hija de Alonso Sánchez de Morales el Viejo, natural de Córdoba, quien vino a las Islas de Señorío con la hueste de don Diego de Herrera.

Por su parte, Antonio Castellano se centrará en la figura del diputado Juan Morales Martín y la articulación del poder local en Gran Canaria durante la Restauración borbónica (1900–1923), en un marco caracterizado por el caciquismo, las redes clientelares y la consolidación de las estructuras administrativas insulares.