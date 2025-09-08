Licitado el nuevo centro sociocultural La Vereda-El Canario con 1,6 millones El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana demolerá el actual edificio en Vecindario para construir un nuevo inmueble que incluirá local social y biblioteca

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha sacado a licitación la construcción del nuevo equipamiento sociocultural La Vereda-El Canario con un presupuesto de 1,65 millones de euros, financiados por el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo. El futuro inmueble, que conllevará la demolición de un antiguo edificio, tendrá una biblioteca y un local social en un total de 522 metros cuadrados integrados a través de una plaza central.

La construcción actual estuvo ocupada durante varios años por la Asociación de Vecinos La Vereda del Canario, donde se realizaban actividades socioculturales, pero al estar en una situación de desuso y por su estado ruinoso se encuentra vallada como medida preventiva por su deterioro.

La parcela donde pretende levantarse el nuevo equipamiento está ubicada en el casco urbano de Vecindario, en una manzana que se encuentra entre las calles Marianela y el parque El Canario, próxima a complejos deportivos municipales, a la Zona Comercial Abierta de Vecindario, al CEIP El Canario y diversos parques.

Por un lado, la biblioteca tendrá 242,4 metros cuadrados construidos y dispondrá de un punto de recepción y control, un espacio de lectura y otro destinado para pequeñas actividades culturales y talleres, con la posibilidad de dividir las salas o unificarlas según la necesidad, aseos y un espacio destinado a archivo y almacén.

Por su parte, el local social, con 279,65 metros cuadrados tendrá un patio de uso compartido con la biblioteca, una sala multiusos para reuniones vecinales, actuaciones o exposiciones, además de un despacho, aseos para el público y personal, a lo que se suma una cocina para poder organizar fiestas y celebraciones.

El uso de derecho de superficie del solar donde se levantará el nuevo equipamiento, con un plazo de ejecución de un año, fue cedido a la Asociación de Vecinos La Vereda del Canario durante 49 años, acordado por el Pleno en marzo de 1982. Sin embargo, debido a la falta de formalización en escritura pública del acuerdo a favor de la asociación un informe jurídico ha determinado que no es válido.

Por ese motivo, el inmueble ejecutado sobre el terreno es de titularidad municipal, correspondiendo al Ayuntamiento el deber de conservación y mantenimiento. El edificio actual, en estado ruinoso, data de 1980. La licitación en marcha incluye no solo la demolición y construcción del centro, sino también un lote destinado al equipamiento de ambos locales.