¿Y si vivir en una isla fuera una forma de estar en el mundo?

Europa tiene más de 2.000 islas, una de cada 20 personas que vive en Europa lo hace en un territorio insular. Pero rara vez están en el centro del relato. ¿Y si lo insular permitiera pensar una cultura más conectada y resiliente? Las islas del Egeo ya lo fueron una vez: origen de símbolos, lenguas y ciudades. La posible capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y una ciudad de Malta en 2031 abre una oportunidad para destacar lo diverso, periférico e interconectado como fuerza cultural para Europa.

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 propone imaginar una ciudad que desafía las narrativas tradicionales y se reinventa desde la experimentación cultural, la participación ciudadana y una renovada conciencia insular. Proponemos pensar de nuevo Europa desde sus bordes y transformar el centro desde la periferia, incorporando el arte y la cultura de las ciudades y regiones ultraperiféricas.

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad definida por la geografía, lo que no ha supuesto ningún obstáculo para hacer de ella un gran proyecto de vida en común. Al contrario, la geografía nos ha proporcionado una apertura al mundo y nos ha situado en la encrucijada de muchos caminos: hemos sido el punto de partida para el descubrimiento de nuevos mundos y el punto de llegada para millones de personas venidas de todos los puntos del planeta.

Un lema

Queremos protagonizar una auténtica Rebelión de la Geografía que supere, no sólo las barreras geográficas, sino todos aquellos muros que dificultan la convivencia en libertad: barreras físicas, pero también barreras mentales, o incluso comunicativas.

La Rebelión de la geografía que queremos protagonizar es una invitación a cambiar el centro del mapa y a mirar Europa desde sus orillas. Queremos que nuestra propuesta de Capitalidad sea un ejercicio colectivo de desplazamiento de la mirada, de apertura a otras narrativas y de reconocimiento de que la cultura europea no se construye sólo desde sus metrópolis, sino también desde sus islas y regiones.

Nuestra mirada se dirige también a las migraciones que cruzan mares y fronteras, desde quienes huyen por el exilio climático hasta quienes buscan una vida digna, o, simplemente, conservarla. A las personas que habitan territorios periféricos, donde el derecho a la cultura y a la ciudad sigue siendo una promesa incumplida. A los cuerpos y voces históricamente discriminadas por su género, origen, orientación afectivo-sexual, edad, diversidad funcional, color de piel o cualquier otra condición. En definitiva, a todas las realidades relegadas a los márgenes para preservar un centro definido por unos pocos.

Ampliar Foto de familia de los participantes en la grabación del vídeo promocional Rebelión de la geografía e integrantes de los grupos de trabajo de la candidatura LPGC'31. C7

Una imagen

LPGC'31 tiene una marca que la identifica y la representa. La imagen corporativa del proyecto LPGC'31, creada por el diseñador Pepe Valladares, reproduce los diversos ejes de la ciudad y sus procesos cambiantes, usando los círculos como un recurso gráfico que, al replegarse, permite modificar la perspectiva del centro y la periferia, convirtiendo a la ciudad en un referente de la transformación cultural.

Pero la Rebelión de la Geografía también tiene rostro, el del centenar de personas y colectivos que han colaborado en la creación de un viaje sonoro y sensorial que explora los procesos creativos y la fuerza inmersiva de la cultura en nuestra ciudad. Ellos y ellas son los protagonistas del vídeo que presenta la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 y que muestra a Europa la enorme potencia de nuestra ciudad-isla.

La propuesta audiovisual lleva la firma personal del premiado cineasta Gonzalo López-Gallego, asentado en Gran Canaria desde hace casi una década, quien ha empleado varios meses en filmar el trabajo de nutrida representación del tejido cultural, creativo y educativo que sostiene la ciudad, más allá de las narrativas tradicionales.

Una sede

Queremos ser voz y escucha, que se nos reconozca como interlocutores plenos en la construcción cultural europea. Y creemos que esta Capitalidad puede y debe ser la plataforma desde la que hacerlo posible.

Nuestro proyecto es una invitación a experimentar nuevas formas de vida urbana para lo cual, además de promover la comunicación, y la utilización de diferentes formas de lenguaje, se alienta la imaginación y la reflexión colectiva a través de la participación en múltiples actividades artísticas y culturales.

Después de un proceso de reflexión y debate, se decidió que el equipo humano que lidera la candidatura LPGC´31 dispusiera de una sede abierta a la ciudad y a sus habitantes. El emblemático edificio de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza de Santa Ana, fue finalmente el espacio elegido para albergar un lugar de encuentro entre el proyecto de Capital Europea de la Cultura y la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. La oficina ofrece un espacio informal de encuentro en la planta baja, abierto al público de lunes a viernes. En la tercera planta del edificio está disponible un espacio multidisciplinar de trabajo, utilizado igualmente para el desarrollo de talleres o sesiones de trabajo.

La participación e inclusión de todos los colectivos ciudadanos ha sido una máxima desde el inicio del proyecto LPGC'31. Casi una veintena de reuniones participativas dieron lugar, tras varios meses de trabajo, a la formación de grupos de trabajo multidisciplinares y a la recepción de más de 150 propuestas ciudadanas a través de la página web de Rebelión de la Geografía. El apoyo popular también se ha materializado en más de 2.000 firmas de adhesión al manifiesto de apoyo a la candidatura.

El fruto de este trabajo cristalizará próximamente en un programa artístico y cultural que aspira a generar auténticas experiencias de aprendizaje social.

Nuestra candidatura busca transformar la ciudad y mejora la vida de la gente. Por eso, el simple hecho de plantearnos interrogantes supone ya una auténtica rebelión cultural y urbana.

Y tú, ¿te animas a sumarte a la Rebelión de la Geografía?

