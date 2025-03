La víctima dice que la violaron y el acusado que tuvieron sexo consentido

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La víctima de haber sido violada -presuntamente- durante una fiesta celebrada en una vivienda vacacional de Pozo Izquierdo en 2020, contó ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que recordaba en forma de «flashes» como el acusado le daba algo de beber, para luego verlo encima de ella y, posteriormente, detrás suya cuando se encontraban a solas en una cama.

Mientras la joven sostuvo ante la Sección Primera que había sido violada aprovechándose que se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia que pudo haberle dado el acusado, este último afirmó que sí practicó sexo con ella pero fue de forma consentida e, incluso, «ella me dio la mano para ir a la habitación», afirmó.

LA PETICIÓN DE CONDENA 12 años pide la acusación particular, ejercida por Pino de la Nuez, para el acusado y 30.000 euros de indemnización, mientras que la fiscal Marisol Vidal considera que mantuvieron sexo sin consentimiento e interesa nueve años de cárcel y 20.000 euros de responsabilidad civil. La defensa, encabezada por Miguel Ángel Pérez Diepa, pide la absolución de su cliente.

Según sostuvieron las acusaciones, todo ocurrió la madrugada del 28 de junio de 2020 mientras celebraban una fiesta de cumpleaños. En ese inmueble coincidieron el acusado y la joven que jugaron primero al 'Yo nunca' para luego, dirigirse a una habitación donde practicaron relaciones sexuales.

La discrepancia entre ambos reside en el consentimiento. La víctima sostuvo que «no se acordaba» muy bien de todos los detalles, que solo le venían a la cabeza «flashes», pero que en cualquier caso, nunca dio su consentimiento para acostarse con el denunciado. «Estaba todo normal, me tomé la copa y me pusieron otra que no recuerdo si me la tomé o no, y lo siguiente fue una habitación», declaró.

Explicó que no tiene memoria de haber bajado a la estancia donde ocurrieron los hechos. «No recuerdo haber bajado a la habitación, sino que de repente me encontré en la cama», aseguró.

Sobre lo ocurrido en el interior de la habitación, la denunciante afirmó que tiene imágenes difusas de lo sucedido. «Tengo recuerdos de la imagen de él encima mía y luego en la otra cama, mirando debajo, él detrás y en la puerta dos más mirando para dentro por una ventana», manifestó. Al ser preguntada sobre si se produjeron relaciones sexuales, sostuvo que no lo recuerda con claridad. «Lo recuerdo encima, pero no sé si estaba vestido o desnudo», declaró.

Finalmente, relató que también tiene memoria de haber estado en la ducha, pero sin saber cómo llegó hasta allí. «También recuerdo haber estado en la ducha, pero no sé cómo llegué ni nada», afirmó ante el Tribunal.

Tampoco reconoció haber dicho la frase: «Me han reventado el coño» a la salida de la habitación como así sostuvieron varios testigos. Al terminar la supuesta violación, dijo que se duchó, siguió en la fiesta y luego se fue a dormir a una de las habitaciones hasta el día siguiente cuando se fue a su casa acompañada por una amiga. «Puse la denuncia porque no fue consentido y si está de mi mano que no lo vuelva a hacer, pues por eso me decidí», finalizó.

No sabe por qué lo denunció

El procesado declaró, en respuesta a las preguntas de la fiscal y de la letrada de la acusación particular, que el encuentro «fue totalmente consentido» y que, días después de los hechos, le envió un mensaje a la joven por WhatsApp advirtiéndole que «tuviera cuidado» porque le iba a «meter en un problema». «No es moco de pavo que te denuncien por una agresión sexual», añadió a la vez que dijo desconocer el motivo de la denuncia. Según su relato, la denunciante se encontraba más lúcida de lo que afirmó durante el juicio y fue ella quien lo condujo hasta la habitación.

Los testigos sostuvieron que no apreciaron ninguna actitud violenta del acusado hacia la víctima ni que la misma les hubiera manifestado que la habían agredido sexualmente, algo que reprochó la acusación particular alegando que «todos son amigos del denunciado».

Ampliar El letrado de la defensa, Miguel Ángel Pérez Diepa. F. J. F. La defensa advierte contradicciones en el relato ofrecido por la víctima El abogado Miguel Ángel Pérez Diepa, en representación del acusado, solicitó su absolución al considerar que no había pruebas que sustentaran la acusación de agresión sexual. En su alegato, niega negó hechos relatados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, sosteniendo que la relación con la denunciante fue consentida y que las pruebas forenses no evidenciaban signos de violencia ni restos biológicos del acusado. El letrado argumentó que su cliente conoció a la denunciante en la fiesta del 28 de junio de 2020, donde ambos consumieron alcohol y participaron en juegos de besos con otras personas. Según la defensa, víctima y acusado decidieron «voluntariamente» mantener relaciones sexuales en una habitación y, al terminar, la denunciante se duchó y salió de la estancia sin manifestar malestar ni denuncia alguna. La defensa subrayó que, dos días después, la denunciante acudió a un centro de salud alegando sangrado rectal y falta de recuerdos, aunque negó haber consumido drogas. Sin embargo, el análisis toxicológico reveló la presencia de antidepresivos y benzodiacepinas, que mezclados con alcohol pudieron afectar su percepción y memoria. El informe forense, según el abogado, no encontró lesiones ni signos de agresión sexual, y los análisis descartaron la presencia de sangre o semen en las muestras recogidas. A la luz de estos hechos, la defensa considera que no existe delito, por lo que solicitó la absolución de su cliente. Subsidiariamente, en caso de condena, pidió la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas debido a la larga duración del procedimiento.