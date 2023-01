Vecinos de Triana denunciarán al Ayuntamiento por promover un botellón en la noche de Reyes

«No queremos sufrir lo que ha tenido que pasar Vegueta»

Los vecinos de Triana tienen muy en cuenta la lucha que en los últimos años han protagonizado algunos residentes de Vegueta, en especial con celebraciones como el 'oktoberfest' o los carnavales de día. «No queremos sufrir lo que ha tenido que pasar Vegueta», expone la presidenta de la asociación de vecinos Triana-San Telmo, Pepa Sánchez, «eliminar este tipo de celebraciones no resulta sencillo».

Los residentes del otro lado del cauce del Guiniguada tienen presente la sentencia que, en verano de 2021, obligó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a celebrar los actos en un lugar donde no afectara a la calidad de vida de los ciudadanos. «La sentencia del carnaval de día de Vegueta nos recuerda que hay que trasladar los eventos a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos, dada la incompatibilidad con los usos residenciales», argumenta.

Pepa Sánchez está convencida de que el Ayuntamiento «sabe que en las zonas residenciales no puede hacer esto», en referencia a la celebración de la Noche de Reyes en el barrio de Triana.

La presidenta del colectivo vecinal no duda en calificar como «uso abusivo del poder» el permiso que concede el Consistorio capitalino a la celebración de la festividad callejera en la noche del 5 al 6 de diciembre. «Yo lo interpreto como una imposición dictatorial del Ayuntamiento en apoyo al sector del ocio», dijo.

En cuanto a los ruidos, cree que el Consistorio no puede permitirlos a su libre antojo. «No tiene potestad para no condenar los ruidos una noche», indicó la representante vecinal, «si el Ayuntamiento no aplica la ley, nosotros exigiremos que se le aplique la ley al Ayuntamiento».