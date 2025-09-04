Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:38 | Actualizado 22:59h. Comenta Compartir

Carmelo Vargas es hijo de Eduardo Vargas, el instructor y propulsor de la zona de juegos que funciona en el parque de Santa Catalina. Como la quiere tanto, tras conocer, a través de CANARIAS7, la noticia de la presencia de una plaga de chinches en la zona, ha decidido tomar la iniciativa por cuenta propia ante la aparente «desidia» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

De forma completamente desinteresada y sin ánimo de lucro, ha querido poner de su bolsillo una donación de 200 euros para llevar a cabo labores de desinsectación y fumigación en dicha área. Su objetivo es garantizar que las personas mayores que frecuentan el parque para jugar al dominó, las cartas o el ajedrez puedan hacerlo en condiciones higiénicas y seguras.

«Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre», afirmó, subrayando que acudirá al Ayuntamiento para solicitar la colaboración de la concejala responsable y dar continuidad a las labores de limpieza. La semana pasada, Jerónimo Figueroa, portavoz de la Asociación Dobaje, reclamaba un contrato específico de desinsectación para erradicar chinches y garrapatas de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informa que la semana pasada se llevaron a cabo actuaciones en el Parque Santa Catalina para el control de insectos, y a finales de la semana anterior se realizó una intervención de desratización en la misma zona.

Vargas recuerda que a mediados de los años 60, el parque de Santa Catalina acogía torneos internacionales de gran relevancia cultural, donde «llegó a participar el campeón de España, Jesús Díez del Corral. Se organizaban partidas simultáneas con torneos de dominó. Acudía gente de todas partes, de distintas ideologías políticas, y predominaba el respeto mutuo».

Antes de que el Ayuntamiento asumiera la gestión del Parque, la zona pertenecía a la Junta de Obras del Puerto. En ese entonces existían dos baños públicos, bien organizados y funcionales, algo que, lamenta, «no sucede ahora, ya que todo está bastante descuidado».

En aquella época, la limpieza era una prioridad. Nadie tomaba asiento sin antes baldear sillas, mesas y piezas de juego con agua y lejía. «Reinaba el buen rollo», recuerda Carmelo. «Hoy, sin embargo, la zona está en un estado deplorable y medio abandonada».

«Cuando leí la noticia, me quedé impactado. Decidí aportar mi granito de arena para desinfectar y desinsectar el área de juegos con 200 euros. Ya he contactado con dos empresas, y el presupuesto entra dentro de lo estimado. Si al final se necesita más, que cada uno ponga lo que pueda. El objetivo es honrar el trabajo y la lucha que defendió mi padre», explicó.