«No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 14:33 Comenta Compartir

Jerónimo Figueroa, en representación de un grupo de ciudadanos que frecuenta el parque de Santa Catalina para jugar al dominó, las cartas y el ajedrez, muestra el malestar de los usuarios de la zona de juegos tras la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de desestimar la solicitud de instalación de baños públicos en esa zona del Parque.

Figueroa denuncia, además, la presencia de ratones, pulgas, cucarachas. Y se queja también de que los usuarios sufren picaduras de chinche, lo que agrava aún más la situación de salud y las condiciones de los casi 400 jugadores que utilizan este espacio.

La Asociación Dobaje (dominó, baraja y ajedrez) se creó hace más de veinte años con la finalidad de aglutinar a personas ya jubiladas para que disfruten de su tiempo libre. «Nunca me había encontrado en esta situación», reconoce el portavoz del colectivo.

Ampliar

Para Figueroa es altamente significativo que el parque de Santa Catalina «no tenga un cuidado digno», ya que es una zona con mucha afluencia de gente. Según él, «se ha convertido en un campo céntrico descuidado por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», una institución que, a su juicio, lleva más de ocho años actuando de manera indiferente con sus ciudadanos y sus peticiones.

Desde Dobaje piden un contrato de desinsectación de plagas de chinches y garrapatas en la zona. «Es un problema soterrado, tanto que hasta muchos compañeros han dejado de venir. No tenemos necesidad de sufrir por no tener baños, ni salir con picaduras de todo tipo de insectos. Se han acumulado en una zona donde no existe limpieza».

El pasado lunes se presentó un grupo de operarios de Salud Pública con aerosoles, pero «no estuvieron ni veinte minutos observando el entorno». «No quiero criticar nada, solo poner en conocimiento de los concejales que están al frente del Ayuntamiento lo que estamos sufriendo. Es grave y hay gente que no conoce los problemas. Hay que buscar una rápida solución», advierte.

Ampliar

Otro usuario del Parque quiso enfatizar que no tienen por qué soportarlo: «Tenemos que consumir, ya sea café o un vaso de agua, para poder entrar al baño porque no hay servicios públicos en la zona, incluso hay gente con problemas de próstata».

Uno de los voluntarios, que también ayuda, hizo hincapié en que«después de la covid-19 han dejado de venir y desconocemos el motivo». Por su parte, miembros de la Policía Local del parque de Santa Catalina confirman lo declarado por Figueroa: «En ningún bar les dejan entrar al baño de manera gratuita». La Policía Local ha realizado informes haciéndole llegar al Ayuntamiento cómo está la situación, pero no han recibido respuesta:«Es un problema del parque en general, no solo de esta zona».

Entre los cometidos del Ayuntamiento no se incluye el tratamiento de las chinches, según explican fuentes municipales. Pero aseguran que sí se actúan con el resto de plagas.