UxGC modernizará los servicios administrativos del Ayuntamiento implantando un modelo de gestión por objetivos

Según el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria de Unidos por Gran Canaria (UxGC), «la modernización de las Administraciones Públicas no sólo debe afrontarse desde la perspectiva de los avances tecnológicos, sino también, desde el cambio de paradigmas en las formas de hacer las cosas por parte de los empleados públicos». En ese sentido, considera necesario implantar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un modelo de gestión por objetivos vinculado a mejoras retributivas de los trabajadores.

El modelo de gestión por objetivos en el ámbito municipal pasaría por establecer los principales fines que persigue la organización, no sólo desde la visión interna de sus responsables públicos y directivos, sino también desde el punto de vista externo; esto es, ¿qué esperan los ciudadanos y los sectores económicos y empresariales de esta organización? Una vez definidos los objetivos, se deben establecer indicadores que permitan evaluar y medir su cumplimiento (lo que no se puede medir, no se puede mejorar). Por último, una adecuada planificación estratégica permitirá a la organización analizar y evaluar los resultados obtenidos y proponer, en su caso, nuevos objetivos que permitan mejorar los resultados y el servicio que se presta al ciudadano.

En ese proceso se hace imprescindible la participación de toda la estructura organizativa (responsables públicos, alta dirección, gerentes, jefes de servicio y trabajadores), así como todos los agentes externos (proveedores, empresas y ciudadanos).

Enrique Hernández Bento considera que, como paso previo a la implantación del nuevo modelo, será necesario corregir las graves deficiencias estructurales en materia de personal que soportan los servicios administrativos del Ayuntamiento, en especial, los vinculados a la gestión económica, contable y de tesorería. Los servicios centrales de cualquier administración pública constituyen la estructura vital e indispensable que hace funcionar e impulsa al resto de los servicios que prestan servicio a los ciudadanos, «si el corazón de esa estructura no está correctamente dimensionado, el resto de servicios no pueden ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía».

Según Enrique Hernández Bento, la mejora en la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas pasa, inexorablemente, por la implantación de modelos de gestión que incentiven a los trabajadores y permitan a los responsables públicos obtener información de calidad y fiable sobre el correcto cumplimiento de los objetivos marcados por la organización.

En ese sentido, el candidato a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ha puesto de relieve su experiencia en proyectos similares, ya que, en su etapa como Interventor General de la CC.AA. de Canarias, lideró dos proyectos de gran trascendencia para el Gobierno de Canarias; el cambio a un nuevo Sistema Económico y Financiero para la CCAA (SefLogic), y el cambio de modelo de control del gasto, pasando del control previo (función interventora) al control a posteriori (Control Financiero Permanente).