El tripartito aprueba 'in extremis' la cuenta general de 2020 con el apoyo de Cs y CC

Renovación de acuerdo con el Gobierno canario, un amago de pleno y un superávit de 50 millones

El pleno extraordinario y urgente celebrado este lunes también abordó una segunda prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento capitalino con el Gobierno de Canarias para poder ayudar en lo que se refiere a la tramitación, solicitud y asesoramiento de información para adquirir el título de familia numerosa» o su «renovación en caso de haber perdido vigencia», explicó el edil de Recursos Humanos Mario Regidor.

Un asunto en el que los ediles de la oposición Pepa Luzardo y David Suárez pidieron datos sobre los trámites que se llevan a cabo en el Ayuntamiento -y de los que no disponía el edil responsable- y reclamaron que se introdujera alguna modificación respecto a este convenio ya que entienden que se sobrecarga al personal municipal y debería haber una contraprestación mayor.

Regidor dijo entender el sentido de la queja y que vería si se podrían modificar las condiciones en futuras prórrogas.

Este punto se aprobó con los votos del tripartito, Cs, CC y el edil no adscrito José Guerra, la abstención del PP y la concejala no adscrita Carmen Guerra y el voto en contra de la también edila no adscrita Beatriz Correas.

El cuarto punto del orden del día quedó sobre la mesa a petición de Mario Regidor y antes de concluir el alcalde Hidalgo anunció que a continuación se celebraría otro pleno extraordinario para «un asunto estrictamente económico», y que quedó en amago pues no se convocó y la cuestión, que no trascendió, irá al Pleno ordinario del jueves.

Por último, el gobierno local remitió ayer un comunicado en el que informó que la cuenta general del presupuesto municipal de 2020 se cerró con un superávit de 50.563.289,66 millones.

Además, expuso que arroja una deuda financiera con entidades bancarias de cero euros y los activos del Ayuntamiento ascienden a 1.863.482.568,26 millones.