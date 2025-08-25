Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose La Policía Nacional continúa trabajando sin descanso para esclarecer el asesinato a tiros en Telde de Jonathan, alias 'el Conejero'

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Policía Nacional sigue trabajando sin descanso para esclarecer todos los detalles de la ejecución, presuntamente a manos de sicarios, de Jonathan Josué Delgado Bordón, alias 'el Conejero', el pasado 26 de junio en Telde. Los agentes responsables de la investigación han conseguido capturar hasta el momento a tres personas: dos que presuntamente cometieron el crimen y un tercero que habría participado en labores de intermediación con quienes contrataron a los autores materiales y que, además, asumió tareas de logística.

'El Conejero', de 39 años, perdió la vida el jueves 26 de junio en torno a las 19.20 horas tras recibir cinco disparos en el abdomen en el barrio de San José de Las Longueras, Telde. Los presuntos autores de esta ejecución, según testigos presenciales, actuaron a plena luz del día y en plena calle. Iban a bordo de una motocicleta, se acercaron a la víctima y, sin apenas mediar palabra, vaciaron el cargador del arma.

Desde ese instante, la Policía Nacional activó una investigación intensa que dio sus primeros frutos apenas tres días después, el 29 de junio, con la detención de César Fabián C.B., de 39 años y nacionalidad colombiana, y de Antón C.M., de 24 años, también colombiano y residente al parecer en Ourense. Los dos fueron arrestados en un espectacular operativo desarrollado en la calle Presidente Alvear, esquina con Cirilo Moreno, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando transitaban cerca de una oficina de alquiler de vehículos.

Posteriormente pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, que se encontraba en funciones de guardia. El juez decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos investigados, acusados de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.

El trabajo de los agentes no se detuvo ahí, puesto que aún quedaba por identificar y detener a otros miembros del grupo de sicarios y, sobre todo, a quienes los contrataron. Desde el mismo día del crimen se barajó como hipótesis principal un ajuste de cuentas entre clanes dedicados al narcotráfico. Ese planteamiento se reforzaba por un dato relevante: Delgado Bordón era sobrino de José Jesús Calderín, alias el Negro, considerado líder de un grupo de tráfico de drogas y que cumple condena de prisión tras ser sentenciado en mayo junto a su hijo por dos asesinatos en grado de tentativa cometidos en 2022.

Tras semanas de intensas pesquisas, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, la Policía Nacional consiguió dar con el paradero de un tercer presunto miembro de la banda. Se trata del también colombiano Brian Andrés F.R., localizado en Sevilla. Según las investigaciones, habría sido el encargado de realizar pagos a los dos primeros detenidos y de buscarles alojamiento en Gran Canaria durante los días previos al asesinato.

La Policía Nacional procedió a su arresto en tierras andaluzas y lo trasladó posteriormente a Gran Canaria, donde compareció en sede judicial. El juez acordó igualmente su ingreso en prisión, en el mismo centro penitenciario donde ya se encontraban los otros dos detenidos: la cárcel de Salto del Negro.

Las diligencias permanecen bajo un estricto secreto de sumario, pero las fuentes consultadas destacan que las pesquisas avanzan de manera firme hacia el esclarecimiento de todas las incógnitas: por qué se cometió este crimen, quiénes participaron directamente en la ejecución y, no menos importante, quiénes ordenaron a sicarios colombianos acabar a tiros con la vida de Jonathan Josué Delgado Bordón, conocido como 'el Conejero'.