Tres asociaciones de taxistas respaldan el día libre y piden al Ayuntamiento capitalino que haga la prueba

Tras la reciente manifestación de unos doscientos taxis en contra de la fijación de la libranza obligatoria en el servicio público, ahora es otra parte del sector del taxi la que levanta la voz pidiendo su aplicación. Tres asociaciones (Asalautónomos, Autaxi-GC y La Tornera) han reivindicado este jueves la activación de las libranzas obligatorias a modo de prueba.

Para ellos, resulta necesario actuar sobre la oferta porque entienden, en la línea de los dos últimos informes sobre el sector encargados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hay un exceso de unas 400 licencias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva años tratando de regular el sector e introducir, como el resto de las grandes ciudades españolas, unos turnos de parada obligatoria. La propuesta era que todos los taxistas tuvieran dos libranzas obligatorias cada semana: una en día laborable y otra en fin de semana.

Tras obtener el respaldo a la medida de la Mesa Municipal del Taxi -en un momento en que faltaban algunas asociaciones, aunque sí estaba representada la mayoría del sector-, los cambios habidos en la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) y en la cooperativa de Las Palmas inclinaron el sentir de los taxistas hacia el no, en pleno proceso de aprobación de la ordenanza que regula la parada.

Caravana de protestas

El mantenimiento de la regulación es lo que hizo que esta semana se convocara una caravana de protesta por parte de cinco asociaciones de taxistas. Ante ello, otras tres que sí están a favor, piden al Ayuntamiento que apruebe la norma y la ponga en práctica.

Así lo explicó este jueves Gloria Arencibia, de Asalautónomos: «Estamos a favor de que el Ayuntamiento continúe con el expediente de modificación de la ordenanza y se aplique el sistema de parada para el servicio del taxi para poder mejorar la situación tan desafortunada económicamente en que seguimos, esto no viene de ahora».

Su asociación, y el resto de las que respaldan la parada obligatoria, dan por bueno los estudios que determinan que el servicio pierde más de 46 millones de euros al año debido a su sobredimensionamiento. Son los mismos estudios cuya validez es negada por la parte que rechaza el día libre.

«Queremos probar (el día libre), salir a la calle sabiendo que habrá una cuarta parte menos de taxis haciéndonos la competencia», prosiguió Arencibia, «no pedimos nada excepcional, en este sector no existe la conciliación familiar, es imposible».

También lo considera esencial «para dignificar la profesión» Ramón Almeida, de Autaxi-GC. «Que se pruebe y que después los taxistas decidan», expuso, sobre todo porque la iniciativa de regular el sector partió de los taxistas. «Fuimos nosotros los que lo pedimos», dijo.

Paradas a rebosar sin taxis

En su opinión, la situación actual del negocio así lo demanda: «Las paradas están llenas, a rebosar; la gente, cabreada; yo no puedo estar 14 o 15 horas en la calle para hacer cien euros brutos; esto no es vida, queremos mejorar la salud».

Considera que detrás de la oposición al día libre hay, en algunos casos, « intereses muy particulares, ajenos al servicio público del taxi, que lo que miran es su interés personal, sus viajes low-cost, sus hoteles…».

Otro argumento en favor de la libranza en el taxi lo aporta Nelson Sánchez, de Asalautónomos. «La ley recoge que el Ayuntamiento es responsable de que el servicio sea rentable, ajustando la oferta a la demanda, y en Las Palmas de Gran Canaria hay poca demanda para tanta oferta».

Obligación de Ayuntamiento

En su opinión, la regulación no es una cuestión de mayorías o minorías. «Es la obligación del Ayuntamiento regular el sector para que sea rentable. Se trata de la viabilidad de 1640 familias», indicó. Y cree que la ordenación de los turnos permitiría cubrir todos los días y se evitaría la situación que se produce los fines de semana, donde «faltan coches».

Desde la asociación La Tornera, Antonio Mayor también propone que se apruebe la ordenanza con la obligación de que los días libres dependan de la voluntad de los taxistas. «Incluso haciendo un referéndum, que no sé qué miedo tienen estos señores que se oponen», dijo « lo que sobran son 400 o 500 coches que los llamo licencias de explotación, señores que tienen otra actividad y no trabajan el taxi, sino que tienen asalariados».

Los tres colectivos negaron que el día libre pueda ser la puerta de entrada de las VTC. «Eso está regulado por la ley, que fija una ratio de 1 VTC por cada 30 licencias de taxi», explicó Almeida, «el día libre no cambia nada eso porque no se quitan licencias, aquí no va a entrar Uber o Cabify por la libranza».