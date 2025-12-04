Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Operarios del Servicio Municipal de Limpieza faenando en el barrio de Schamann. C7
Las Palmas de Gran Canaria

Tregua en Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria: no habrá huelga este viernes

Los trabajadores del Servicio de Recogida cancelan el paro previsto ante la promesa del Ayuntamiento de que no perderán sus puestos de trabajo

David Ojeda Merino

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:36

Tregua en el servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores de Recogida de Residuos Sólidos han aplazado la huelga prevista para este viernes y el próximo martes, tras una serie de encuentros con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el que se han acercado posturas y cuentan con el compromiso del gobierno municipal de que ningún trabajador perderá su puesto de trabajo.

Los empleados, tras la información facilitada por el comité de empresa, han decidido dar «un voto de confianza» al ejecutivo de Carolina Darias y desconvocar los paros previstos. Sin embargo, como expresa uno de sus responsables, Rafael Hernández, la palabra adecuada es «aplazamiento» a la espera de que el discurso institucional case definitivamente con los hechos.

Tensas reuniones

Los trabajadores abordaron esta solución después de tres reuniones del comité de empresa con los responsables municipales. Tras dos primeros encuentro tensos en los que las posturas parecían irreconciliables, la última cita se cerró con un diálogo más proclive a tender puentes y a encaminarse a una solución al ya largo conflicto laboral entre ambas partes.

No obstante, el comité de empresa mantiene una extensa lista de reivindicaciones y no abandona la vía judicial para tratar de solucionar algunos de sus principales problemas, entre otros focos el de la relación laboral de la plantilla.

Este hecho es una de las claves de la paz acordada esta semana y que se anunciaba este jueves, tras la última reunión el pasado lunes. La resolución de un contrato de emergencia anunciado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de octubre, que incidía en la extrernalización de servicios a la empresa FCC por parte del gobierno municipal, generaba inquietud entre los trabajadores pertenecientes al órgano especial del Ayuntamiento que veían peligrar los puestos de trabajo.

Atendiendo al compromiso de las últimas negociaciones, que han evitado el paro de este viernes y el próximo martes, «ningún trabajador perderá su empleo». Y eso ha sido tomado como base para reanudar el diálogo.

«Nosotros somos los primeros que no queríamos ir a la huelga, porque además de trabajadores de Limpieza somos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que tenemos claro es que queremos lo mejor para nuestros vecinos», señala Hernández, que incide en que esta tregua no es un «cheque en blanco».

Aunque la huelga se ha paralizado quedan asuntos por resolver. La representación de los trabajadores insiste en que se debe respetar la figura jurídica del organismo, en la necesidad de material que cumpla con las necesidades básicas en riesgos laborales y otros aspectos.

