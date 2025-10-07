Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros La Fiscalía pide 18 meses de prisión y el pago de 40.000 euros en concepto de indemnización

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 23:36

La Fiscalía de Las Palmas formalizó un escrito de acusación contra una mujer por un presunto delito continuado de hurto con el agravante de abuso de confianza. La acusada, con siglas J. M. P., trabajaba en la joyería Claudia en el Centro Comercial El Tableto de San Fernando y «aprovechaba la buena relación» que tenía con la propietaria para sustraer joyas en su propio trabajo.

El Ministerio Fiscal detalla que la empleada sustrajo del establecimiento un total de 79 joyas: 43 pulseras, diez colgantes y ocho anillos. El resto corresponde a gargantillas, cadenas y pendientes. La gran mayoría era de oro de 18 quilates. El material presuntamente sustraído tiene un valor aproximado de 47.000 euros, aunque han sido recuperadas una cadena, siete pulseras, una gargantilla y un anillo.

La Fiscalía interesa una pena de dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La acusada, como responsable directa, imdemnizará a Alperfan Joyería SLU con el pago de 40.000 euros. La encausada ha ingresado en la cuenta de consignaciones del Juzgado unos 4.000 euros, según añade el escrito.

El juicio, que se celebrará en la Sección VI de la Audiencia de Las Palmas, será este miércoles 8 de octubre a las 9.35 horas. En el mismo se prevé que se dicte una sentencia de conformidad.

Claudia Joyería es una empresa familiar que comenzó su andadura en el mundo de la joyería hace 35 años. Hoy en día tienen cuatro joyerías en los centros comerciales del Mirador, El Tablero, La Ballena y Atlántico - Vecindario en Gran Canaria, una joyería y tienda de complementos en Arucas, una tienda de complementos, bisutería y joyería en Arrecife, Lanzarote, y una tienda de complementos, bisutería y joyería en La Palma.

Dos intentos de atraco en abril y junio

No es el primer percance que sufre la joyería Claudia. El pasado 16 de abril, el establecimiento ubicado en el Centro Comercial El Mirador sufrió un atraco con arma blanca. Cinco hombres asaltaron el comercio con chándal y máscaras. Además, el 18 de junio tres asaltantes intentaron atracar el mismo comercio pero sin éxito.

En el primero de los asaltos, los cinco hombres huyeron en un vehículo blanco cuya matrícula fue rastreada por la Policía Nacional, aunque apuntaban que sería una matrícula falsa. En el segundo lograron escapar en moto. En ninguno de los sucesos se registraron daños personales.