Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del establecimiento joyería Claudia en el CC El Tablero. Joyería Claudia

Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros

La Fiscalía pide 18 meses de prisión y el pago de 40.000 euros en concepto de indemnización

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:36

Comenta

La Fiscalía de Las Palmas formalizó un escrito de acusación contra una mujer por un presunto delito continuado de hurto con el agravante de abuso de confianza. La acusada, con siglas J. M. P., trabajaba en la joyería Claudia en el Centro Comercial El Tableto de San Fernando y «aprovechaba la buena relación» que tenía con la propietaria para sustraer joyas en su propio trabajo.

El Ministerio Fiscal detalla que la empleada sustrajo del establecimiento un total de 79 joyas: 43 pulseras, diez colgantes y ocho anillos. El resto corresponde a gargantillas, cadenas y pendientes. La gran mayoría era de oro de 18 quilates. El material presuntamente sustraído tiene un valor aproximado de 47.000 euros, aunque han sido recuperadas una cadena, siete pulseras, una gargantilla y un anillo.

La Fiscalía interesa una pena de dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La acusada, como responsable directa, imdemnizará a Alperfan Joyería SLU con el pago de 40.000 euros. La encausada ha ingresado en la cuenta de consignaciones del Juzgado unos 4.000 euros, según añade el escrito.

El juicio, que se celebrará en la Sección VI de la Audiencia de Las Palmas, será este miércoles 8 de octubre a las 9.35 horas. En el mismo se prevé que se dicte una sentencia de conformidad.

Claudia Joyería es una empresa familiar que comenzó su andadura en el mundo de la joyería hace 35 años. Hoy en día tienen cuatro joyerías en los centros comerciales del Mirador, El Tablero, La Ballena y Atlántico - Vecindario en Gran Canaria, una joyería y tienda de complementos en Arucas, una tienda de complementos, bisutería y joyería en Arrecife, Lanzarote, y una tienda de complementos, bisutería y joyería en La Palma.

Dos intentos de atraco en abril y junio

No es el primer percance que sufre la joyería Claudia. El pasado 16 de abril, el establecimiento ubicado en el Centro Comercial El Mirador sufrió un atraco con arma blanca. Cinco hombres asaltaron el comercio con chándal y máscaras. Además, el 18 de junio tres asaltantes intentaron atracar el mismo comercio pero sin éxito.

En el primero de los asaltos, los cinco hombres huyeron en un vehículo blanco cuya matrícula fue rastreada por la Policía Nacional, aunque apuntaban que sería una matrícula falsa. En el segundo lograron escapar en moto. En ninguno de los sucesos se registraron daños personales.

Noticias relacionadas

Otro atraco en El Mirador: tres asaltantes huyen en moto tras intentar robar en una joyería

Otro atraco en El Mirador: tres asaltantes huyen en moto tras intentar robar en una joyería

Atraco en El Mirador: los cinco asaltantes aún no han sido detenidos

Atraco en El Mirador: los cinco asaltantes aún no han sido detenidos

Los vigilantes de El Mirador, asustados por el atraco: «Gracias a Dios no me tocó estar allí ese día»

Los vigilantes de El Mirador, asustados por el atraco: «Gracias a Dios no me tocó estar allí ese día»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  5. 5 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  9. 9 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros

Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros