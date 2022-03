La testigo a la víctima: «Sergio, necesito tu ayuda, Ale está muy mal del cráneo»

Dijo al 112 que la víctima la «estaba acosando» y que fueron a ayudarla

La transcripción de las llamadas que la testigo realizó al 112 –a las 21.23 y 21.26 horas– muestra un relato elocuente de los hechos puesto que dio a los técnicos una versión muy diferente a la relatada a los investigadores: «Perdón, tengo aquí a una persona inconsciente», inició la llamada y desde emergencias le preguntaron si conocía a esa persona y ella respondió «sí, es que me estaba acosando y vinieron a ayudarme y le pegaron», refiriéndose a su ex –con el que había quedado– y al amigo. «Reacciona, respira pero no se mueve, no se mueve», «sin moverse pero respirando y con pulso», añadió en sendas llamadas refiriéndose al agredido y detalló a la operadora que la víctima era su ex y que quien le pegó «se llevó su móvil y se llevó su reloj», detalló.