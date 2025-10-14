El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas desde este martes La mitad de las licencias, unas 800, fueron llamadas a actualizar los contadores en Siete Palmas | Toda la flota tendrá los nuevos precios este miércoles

Una técnica introduce los nuevos precios en el taxímetro de un taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron este martes el procedimiento de incorporación del nuevo cuadro tarifario que fue aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ratificado por el Gobierno de Canarias el pasado 3 de octubre tras la corrección de varios errores detectados en la tramitación del expediente.

La actualización de precios es un proceso que, salvo complicaciones, se resuelve en unos minutos. Y desde que se comprueba que los datos se han cargado en el taxímetro sin problemas, el taxista ya sale del aparcamiento anexo al estadio de Gran Canaria, donde fueron convocadas las 1.640 licencias autorizadas en Las Palmas de Gran Canaria, con las nuevas tarifas en vigor.

La mitad de la flota cambia sus tarifas este martes y la otra mitad, este miércoles.

La introducción de los nuevos precios en los contadores de los taxis solo lo pueden los talleres autorizados. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria cuentan con este permiso las dos cooperativas de la ciudad, la de Las Palmas y la de San Cristóbal; y en el resto de la isla, solo dos más tienen esta potestad, la cooperativa de Telde y un taller particular.

Esto se debe al carácter oficial del procedimiento. Para introducir los nuevos conceptos, primero hay que romper el precinto que tiene colocado el taxímetro y que es la garantía de que el sistema ha sido verificado y cumple la legalidad.

Luego se conecta el taxímetro al dispositivo que tiene incorporadas las nuevas tarifas. El modo en que se hace esta conexión depende de la antigüedad del contador del taxi: los hay que se conectan por bluetooth y NFC y luego están los que necesitan enchufar un pendrive o un programador.

Desde ahí se transfieren los datos y cuando aparece el nuevo precio (3,05 euros por la bajada de bandera), se comprueba la fecha y que la señal exterior del taxi marque el número 1, que indica que se está aplicando la tarifa urbana diurna.

Una vez hechas estas comprobaciones, los taxímetros ya están listos para aplicar el nuevo precio. En ese momento se coloca el nuevo precinto y se abre el plazo de un mes para que los taxistas acudan a la Inspección Técnica de Vehículos para verificar el cambio.

Según los taxistas, el paso por la ITV es el gran cuello de botella de este procedimiento porque el número de plazas que tienen a su disposición estos profesionales es limitado. Por eso, el presidente de la cooperativa de Las Palmas, Cosme Damián Mesa, solicitó a las ITV que habiliten un apartado en la web desde el que los taxistas pudieran acceder para coger la hora de la revisión.

Así quedan las nuevas tarifas del taxi

Las novedades principales de los nuevos precios del taxi en Las palmas de Gran Canaria pasan por la reducción de la distancia que se cubre con la bajada de bandera (de 1.032 a 500 metros) y el aumento del precio en los kilómetros recorridos tanto sábados (+12,5%), como domingos y festivos (+17,65%) o en horario nocturno (+5,88%).

El salto del taxímetro se efectuará de cinco en cinco céntimos de euro.

En principio, las nuevas tarifas supondrán casi un euro más por carrera realizada en Las Palmas de Gran Canaria, como promedio. De acuerdo a los cálculos realizado por profesionales del sector del taxi de la capital grancanaria, un trayecto de unos cinco kilómetros rondará los 7,8 euros frente al promedio de 6,83 euros que se paga en estos momentos.

Sí podrá ser algo más cara en las noches y los fines de semana. Pero eso responde a la filosofía que está detrás de esta revisión tarifaria, pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo quiere llevar al sector a un punto de equilibrio económico -como decían los taxistas- sino que trata de hacer más rentable los fines de semana y las noches para garantizar una mayor oferta de taxis en esos momentos.

Los nuevos precios del taxi 1 Bajada de bandera diurna: pasará de 2,95 a 3,05 euros en los días ordinarios (+3,4%) y a 3,25 euros en sábados (+10,2%). En cuanto a los domingos, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, pasarán de 3,65 euros a 4 euros (+9,6%); y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, de los 4,3 euros a 4,75 euros (+10,5%). 2 Bajada de bandera nocturna: a partir de las diez de la noche, la bajada de bandera se cargará con 3,8 euros (+4,11%) de domingo a jueves; y con 4,3 euros (+17,81%) en viernes, sábados y vísperas de festivos. Los servicios nocturnos en Nochebuena y Nochevieja se cobrarán a 6,95 euros por la bajada de bandera. Y las otras jornadas especiales, también de noche, a 4,75 euros (+10,47%). 3 Kilómetro recorrido diurno: costará ahora 0,85 euros (+6,25%), salvo los sábados, que pasará a 0,9 (+12,5%); los domingos, que será a 1 euro (+17,65%). En cuanto a los días especiales (24 y 31 de diciembre, así como el 5 y el 6 de enero), el kilómetro pasará a costar 90 céntimos (+5,88%). 4 Kilómetro recorrido nocturno: y en horario nocturno, que será de 90 céntimos (+5,88%) de domingo a jueves; y de 1 euro (+17,65%), en viernes, sábados y vísperas de festivos. Los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 y el 6 de enero, entre las 22.00 y las 06.00 hroas, el kilómetro costará un euro (+17,65%). 5 Hora de espera: se queda en días ordinarios en 17 euros (+6,25%); los sábados, en 18 euros (+12,5%); y los domingos, así como cualquier día de noche, en 20 euros (+11,11%). Por su lado, si la hora de espera es en los días especiales, tendrá un coste también de 20 euros. (+11,11%). 6 Otros conceptos: el nuevo sistema de tarifas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria no modifica los suplementos por bultos (35 céntimos) ni la entrada o salida del Puerto (70 céntimos), pero sí el servicio de radio-taxi, que pasará un recargo de 60 céntimos (+20%). El suplemento por bultos solo será de aplicación cuando el equipaje supere los 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros; y más de 60 kilogramos para los de superior capacidad.

A pesar de la subida, las tarifas del taxi de Las Palmas seguirán siendo una de las más baratas de España.

Con los nuevos precios, se espera que aumente la oferta del taxi en la ciudad. «Va a salir un mayor número de compañeros a trabajar, sobre todo por las noches y los fines de semana porque ahora esos turnos no están pagos», explica Juan Jesús Segura, que lleva 14 años en el sector del taxi.

Lo mismo opina Javier Padrón, que lleva 16 años en el taxi y que fue otro de los casi 800 taxistas que ayer pasó por Siete Palmas para renovar los taxímetros y prepararlos para las nuevas tarifas.