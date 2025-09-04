El Boletín Oficial publica unas tarifas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria que habrá que subsanar Se trata de pequeños errores materiales que retrasarán la entrada en vigor de los precios definitivos, al menos unos días

El Boletín Oficial de Canarias publicó este miércoles la modificación de las tarifas urbanas de auto-taxis, si bien el cuadro de precios contiene una serie de errores que obligarán a la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo a anunciar en breve un modificado. Los errores están referidos a algunos horarios de aplicación de tarifas y a determinados conceptos, no tanto a los precios.

Desde Industria se informó este miércoles a los colectivos de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria de que se ha tramitado la resolución de subsanación, que posiblemente se publicará a fines de esta misma semana o, como muy tarde, a comienzos de la semana próxima.

Las tarifas que este miércoles se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias no serán efectivas, por tanto, ya que hasta que los errores no se subsanen, no se incorporarán a los taxímetros.

Una tramitación accidentada

La tramitación del expediente de modificación de tarifas del taxi ha sido muy accidentada desde que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo aprobó en sesión plenaria, el pasado 30 de abril.

Dos meses después, la Secretaría de la Comisión de precios de Canarias practicó un reparo al Consistorio capitalino, dado que faltaban algunos elementos básicos para poder elaborar el informe preceptivo. Lo que requirió fue una información «detallada y exhaustiva» de «cada uno de los conceptos tarifarios, horarios de aplicación e importes de la nueva estructura tarifaria propuesta».

El grupo de trabajo de la Comisión, en la reunión del 13 de junio, destacó la «complejidad y poca claridad del expediente» del Consistorio. E hizo una serie de observaciones relativas a la distancia cubierta por la bajad de bandera o algunos suplementos. Y para ello, suspendió el plazo de tres meses que tiene para resolver el procedimiento hasta que se subsanara el reparo.

El 8 de julio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó una ampliación del plazo para poder presentar la nueva estructura tarifaria. La aclaración municipal fue aportada por el Consistorio capitalino a mediados de julio.

Y a finales de ese mes, el Consistorio aclaró la propuesta de actualización de tarifas con un informe técnico que defendía la reducción de la distancia cubierta por la bajada de bandera para compensar «la pérdida recaudatoria» del taxi, y detalló las nuevas tarifas por cada uno de los conceptos que intervienen en el precio final de la carrera.

Tras este trámite, la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias emitió una resolución -el 14 de agosto- por la que se aprobaba la modificación de las tarifas urbanas de auto-taxis.

Pero en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se percataron de que la resolución del Ejecutivo autónomo contenía «varios errores materiales que pueden inducir a confusión», de ahí que se solicitara la subsanación de dicha resolución.

Ahora se publicó el primer cuadro tarifario y en breve se tendrá que notificar la subsanación de las tarifas.