Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria La decisión ha requerido cuatro meses de tramitación por las aclaraciones y correcciones que ha habido que hacer

Imagen de archivo de un taxi en las puertas de las oficinas municipales de Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha aprobado la modificación de las tarifas urbanas de auto-taxis solicitada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y aunque la resolución de aprobación debe ser rectificada para corregir varios errores materiales, se espera que en breve se puedan publicar en el Boletín Oficial de Canarias y entrar en vigor.

El sector espera ya la aplicación de los nuevos precios, que tienen como novedades principales la reducción de la distancia que se cubre con la bajada de bandera (de 1.032 a 500 metros) y el aumento del precio en los kilómetros recorridos tanto sábados (+12,5%), como domingos y festivos (+17,65%).

Así quedan los nuevos precios del taxi

En líneas generales, el nuevo marco tarifario hará que la bajada de bandera diurna pase de 2,95 a 3,05 euros en los días ordinarios (+3,4%) y a 3,25 euros en sábados (+10,2%). En cuanto a los domingos, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, pasarán de 3,65 euros a 4 euros (+9,6%); y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, de los 4,3 euros a 4,75 euros (+10,5%).

A partir de las diez de la noche, la bajada de bandera se cargará con 3,8 euros (+4,11%) de domingo a jueves; y con 4,3 euros (+17,81%) en viernes, sábados y vísperas de festivos.

También se fijan nuevos precios para los días especiales, que son el 24 y el 31 de diciembre, así como el 5 y 6 de enero. En estos casos, la bajada de bandera diurna para el 24, el 31 y 5 se fija en 4 euros (+9,59%); y la del 25 y el 6 se sube hasta los 4,75 euros (+10,47%). Los servicios nocturnos en Nochebuena y Nochevieja se cobrarán a 6,95 euros por la bajada de bandera. Y las otras jornadas especiales, también de noche, a 4,75 euros (+10,47%).

Por lo que respecta al kilómetro recorrido, costará ahora 0,85 euros (+6,25%), salvo los sábados, que pasará a 0,9 (+12,5%); los domingos, que será a 1 euro (+17,65%); y en horario nocturno, que será de 90 céntimos (+5,88%) de domingo a jueves; y de 1 euro (+17,65%), en viernes, sábados y vísperas de festivos.

En cuanto a los días especiales, el kilómetro pasará a costar entre 90 céntimos (+5,88%) y un euro (+17,65%).

Las horas de espera se quedan en días ordinarios en 17 euros (+6,25%); los sábados, en 18 euros (+12,5%); y los domingos, así como cualquier día de noche, en 20 euros (+11,11%). Por su lado, si la hora de espera es en los días especiales, tendrá un coste también de 20 euros.

El nuevo sistema de tarifas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria no modifica los suplementos por bultos (35 céntimos) ni la entrada o salida del Puerto (70 céntimos), pero sí el servicio de radio-taxi, que pasará un recargo de 60 céntimos (+20%).

Una tramitación accidentada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitió su solicitud de nuevos precios del taxi a la Comisión de Precios de Canarias a fines de abril de este año. Dos meses más tarde, el secretario de este órgano solicitó la aclaración de algunos puntos de la propuesta municipal. El grupo de trabajo de la Comisión, en la reunión celebrada el 13 de junio, destacó la «complejidad y poca claridad del expediente» del Consistorio. E hizo una serie de observaciones relativas a la distancia cubierta por la bajad de bandera o algunos suplementos. Y para ello, suspendió el plazo de tres meses que tiene para resolver el procedimiento hasta que se subsanara el reparo.

Casi un mes más tarde, a fines de julio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aclaró la propuesta de actualización de tarifas con un informe técnico que defendía la reducción de la distancia cubierta por la bajada de bandera para compensar «la pérdida recaudatoria» del taxi, y detallaba las nuevas tarifas por cada uno de los conceptos que intervienen en el precio final de la carrera.

Tras este trámite, la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias emitió una resolución -el 14 de agosto- por la que se aprobaba la modificación de las tarifas urbanas de auto-taxis.

Pero en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se percataron de que la resolución del Ejecutivo autónomo contenía «varios errores materiales que pueden inducir a confusión», de ahí que se solicitara la subsanación de dicha resolución.

Básicamente se trata de detalles relativos a los horarios de aplicación en la bajada de bandera, de jornadas en el apartado del kilómetro recorrido o de los porcentajes de incremento, entre otros.

Cuando se tenga la corrección, se enviará al Boletín Oficial para su entrada en vigor.