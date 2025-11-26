La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria ya ha borrado de su paisaje urbano las ruinas de la que durante décadas fue la Terraza TAO, en otro tiempo La Romana, sobre los terrenos del parque Romano de la capital. Los trabajos de demolición que se llevan realizando prácticamente desde el pasado mes de enero culminan con el allanamiento de la parcela, por la que este miércoles ya caminaba ciudadanía utilizando esa cuadrícula del territorio como una extensión más del parque.

Aunque este ya era un hecho consumado, anunciado con antelación y enredado en un laberinto jurídico, no ha sido hasta estos días cuando los restos de un lugar clave en las noches de fiesta palmense han sido borrados del todo. Atrás queda la memoria del baile, de etilómetros desbordados y de sudorosos cuerpeos.

La eliminación de las ruinas de la TAO han supuesto una inversión de 42.448,51 euros a las arcas públicas y es una solución transitoria hasta que se defina el futuro uso de este suelo de dominio público, durante décadas consagrado al ocio nocturno y que ahora parece destinado a alternativas sostenibles de urbanismo.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dedicado años a una batalla legal para recuperar el espacio, que desde 1998 fue una terraza que primeramente se bautizó como Altamar y que tuvo en La Romana y en TAO sus nombres más populares en el imaginario de la capital.

Crisis del ocio nocturno

Esta demolición resulta simbólica en estos tiempos de crisis para el ocio nocturno de la capital, judicializado hasta el extremo y en pleno conflicto abierto con las comunidades vecinales en la denominada guerra del ruido.

Tras cumplir por fin con el intento de desalojo que se prorrogó durante años, la parcela de 1.600 metros cuadrados pasa, según dijo el Ayuntamiento en un comunicado de prensa, a «formar parte de la política municipal impulsada por el actual grupo de gobierno para garantizar que los espacios públicos estén al servicio de toda la ciudadanía».

Ampliar Explanada donde se alojaba la Terraza Tao. Totoyo Castellano