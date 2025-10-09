El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2018 en Las Palmas de Gran Canaria | El detenido pedía la nulidad del juicio ya que denunciaba que se habría mantenido a la defensa «apartada» de toda la fase de instrucción

El Tribunal Supremo ratifica la condena impuesta a Luis Jorge M. E., un fotógrafo de Las Palmas de Gran Canaria, por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 41 jóvenes, de las que 35 eran menores de edad, haciéndoles creer que era una sesión de fotos profesional para acceder al mundo del modelaje. La Sección Primera de la sala de lo Penal desestima así el recurso de casación interpuesto por el condenado.

Luis Jorge M. E. pedía la nulidad del juicio ya que denunciaba que se habría mantenido a la defensa «apartada» de toda la fase de instrucción desarrollada «a sus espaldas». El Supremo afirma que cuando se levantó el secreto de sumario, esta parte pudo «acceder a todo el contenido» de las actuaciones pero «no lo hizo».

Otro de los motivos presentados por el detenido fue la nulidad de la entrada y registro al domicilio del condenado. «No existía razón para acceder y entrar a registrar la vivienda», añadió el recurrente. A lo que el Supremo también desestima porque «la medida era proporcionada» ya que se trataba de investigar delitos de gravedad y trascendencia. «Afectaba a múltiples menores y existían indicios suficientes para presumir la comisión de esas infracciones», sentencia el Tribunal Supremo.

Por otro lado, en la sentencia, dictada el 24 de noviembre de 2021 se le consideró culpable de 35 delitos de pornografía infantil, nueve de ellos en su modalidad agravada al haber menores de 16 años. El detenido prestaba sus servicios a través de la Agencia Moodels Canarias, empresa de la que era gestor y partícipe.

El tribunal fija la pena definitiva en 15 años de prisión efectiva, el máximo legal permitido por el artículo 76 del Código Penal, aunque la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó al fotógrafo en 2021 a 97 de años de prisión, reducidos legalmente a 15 años, e impuso una prohibición de acercamiento de 19 años respecto a 35 de las víctimas.

Según explica el fallo, el Supremo corrige esta orden de alejamiento extendida a todas las víctimas ya que solo puede imponerse si la solicitan las acusaciones legitimadas. En este caso solo una de las afectadas pidió expresamente esta protección. «No cabe que el tribunal actúe como acusador supliendo a las partes», resalta la resolución que califica la extensión generalizada de la medida como una «vulneración del principio acusatorio».

Otra de las modificaciones que hace es el pago de las indemnizaciones a las víctimas. En un primer momento el condenado tendría que pagar 175.000 euros, 5.000 euros para cada una de ellas. Pero este órgano judicial revoca el fallo y ajusta las cuantías de forma individualizadas. Las cantidades oscilan entre los 1.000 y 4.000 euros por víctima. También ratifica la imposición de cinco años de libertad vigilada, inhabilitación para ejercer profesiones con menores durante 19 años.

Prohibía a sus padres estar presentes

Según la Fiscalía Provincial, las 41 víctimas fueron fotografiadas en diferentes poses de alto contenido erótico a pesar de que 35 de ellas eran menores de edad y habían firmado previamente un contrato con Luis Jorge M. E. en el que se especificaba que ninguna de las imágenes que les iba a tomar sería de este tipo ni ellas se tendrían que desnudar. Prohibía a sus padres estar presentes en las sesiones de fotografía.

En la acusación realizada por el Ministerio Público, se detalló como a las víctimas les hizo fotos de muchos estilos como desnudas, solas o en compañía de otras chicas.

En cinco de los casos, las denunciantes no accedieron a las supuestas pretensiones del fotógrafo. A una chica, entre 2013 y 2015 el acusado le insistió para que posase desnuda hasta que lo consiguió. En otro de los casos investigados, quiso captar imágenes de una modelo de 14 años desnuda, pero la menor no accedió.

Las pesquisas policiales se remontan a febrero de 2018 cuando reciben la primera denuncia. El fotógrafo se valía de su extensa experiencia profesional y ofertaba colaboraciones gratuitas para jóvenes, de entre 14 y 18 años, con el sueño u objetivo de dedicarse al mundo de la moda. Para ello usaba su web profesional en la que ofrecía sus servicios con apariencia de normalidad.