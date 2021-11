Condenado a 97 años por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 97 años de cárcel a Luis Jorge M.E., el fotógrafo de Gran Canaria procesado p or haberse aprovechado de 35 menores que pasaron por su estudio soñando con iniciarse como modelos para retratarlas desnudas o en poses sexuales explícitas.

Según ha adelantado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia lo considera culpable de 35 delitos de pornografía infantil, nueve de ellos en su modalidad agravada.

Según el escrito de acusación del fiscal José Antonio Díez, desde el año 2013 hasta el mes de marzo del 2018 –cuando fue detenido por efectivos de la Policía Nacional–, el acusado se dedicó a realizar trabajos como fotógrafo aficionado, manteniendo tratos habituales con otros profesionales del sector. Con el tiempo, llegó a ser director y socio de la agencia de modelos llamada Moodels Canarias, se dedicaba a contactar, a través de redes sociales tales como Instagram, Facebook y WhatsApp, con jóvenes mayores y menores de edad que tuvieran interés en ser modelos para realizarles reportajes fotográficos «de modelaje», sostiene la acusación pública.

De modo sistemático, el acusado evitaba la presencia de los padres de las menores en el local donde realizaba las sesiones, que se trataba de un garaje acondicionado como estudio fotográfico situado en el barrio capitalino de El Batán. Cuando se citaba con las víctimas para hacerles las sesiones de fotos, «proponía a éstas que se quitasen la ropa y posasen en actitud sugerente o sensual, en gestos eróticos, mostrando los pechos, así como completamente desnudas, en orden a confeccionar los correspondientes archivos informáticos de imagen de las menores», determina la acusación pública.

La Fiscalía Provincial consideró que Luis Jorge M. E. «convencía en la mayoría de los casos» a las chicas, aprovechándose «de la ilusión de las menores de edad de llegar a ser modelos profesionales, diciéndoles que para estar a la altura de tal nivel profesional debían tener plena confianza con el fotógrafo y perder la vergüenza», abunda el escrito de acusación.

Utilizando este modus operandi, Luis Jorge M. E. realizó fotografías de carácter sexual a 41 menores de edad entre los periodos comprendidos entre 2013 y marzo de 2018 a chicas que tenían edades que iban desde los 14 a los 17 años.

Fue descubierto a raíz de la denuncia presentada por una menor en febrero de 2018 a la que, según consta en autos, intentó convencer para fotografiarla desnuda. La policía halló en el doble fondo de un colchón de la vivienda familiar del fotógrafo dispositivos de almacenamiento con pornografía infantil de las 41 menores localizadas.

Según la Fiscalía Provincial, las 41 víctimas fueron fotografiadas en diferentes poses de alto contenido erótico a pesar de que eran menores de edad y habían firmado previamente un contrato con Luis Jorge M. E. en el que se especificaba que ninguna de las imágenes que les iba a tomar sería de este tipo ni ellas se tendrían que desnudar. Prohibía a sus padres estar presentes en las sesiones de fotografía.

En la acusación realizada por el Ministerio Público, se detalla como a las víctimas les hizo fotos de muchos estilos como desnudas, solas o en compañía de otras chicas, en actitudes lésbicas, agarrando los pechos a otras modelos e incluso en algunos casos separando sus piernas para que se vieran sus genitales. Incluso, en un caso fotografió a una chica de 16 años desnuda, encadenada y engrilletada.

En cinco de los casos, las denunciantes no accedieron a las supuestas pretensiones del fotógrafo. A una chica, entre 2013 y 2015 el acusado le insistió para que posase desnuda hasta que consiguió fotografiarla mostrando los pechos pero con el pezón cubierto. En otro de los casos investigado, quiso captar imágenes de una modelo de 14 años desnuda, pero la menor no accedió a sus pretensiones.

Las pesquisas policiales se remontan a febrero de 2018 cuando reciben la primera denuncia. El fotógrafo se valía de su extensa experiencia profesional y ofertaba colaboraciones gratuitas para jóvenes, de entre 14 y 18 años, con el sueño u objetivo de dedicarse al mundo de la moda. Para ello usaba su web profesional en la que ofrecía sus servicios con apariencia de normalidad.

El trato consistía en la realización de un reportaje completo a cambio de entregarles varias fotografías. Esta oferta hizo que muchas menores acudieran a un garaje, ubicado en El Batán, en el que hacía estas sesiones y no en su estudio de Teror. En un afán por mantener ese halo de profesionalidad, los padres firmaban un contrato en el que se incluía una cláusula que declaraba que no se realizarían fotos de las chicas desnudas. Aún así, no permitía a los padres presenciar la sesión, con la excusa de evitar que las víctimas se cohibieran.

La sesión comenzaba con total normalidad, con las chicas posando cambiando de posturas y de vestuario. Cuando ya se había ganado su confianza les pedía que se despojaran poco a poco de la ropa. En un momento dado, les justificaba que para triunfar en la moda y la publicidad, tenían que posar desnudas y que estas fotografías se las enviaría cuando fueran mayores de edad.

Una vez conseguía el objetivo de que se desnudaran, sacaba imágenes en diversas posturas y planos específicamente sexuales. Una vez terminaba la sesión, las víctimas abandonaban el garaje sin relatar nada a sus padres. Las imágenes sexuales que presuntamente tomó Luis Jorge M. C., las escondía en el doble fondo de un colchón de la vivienda familiar del fotógrafo que fueron intervenidas por la policía. En ningún momento entregó dichas imágenes a las jóvenes y solo les hacía llegar las primeras que tomaba en las sesiones.