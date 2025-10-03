Contra la suciedad, las plagas y la inseguridad: vecinos de Las Palmas de Gran Canaria exigen respuestas inmediatas Las obras de la MetroGuagua amanecieron llenas de pancartas que denunciaban «cinco años de abandono»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 11:43 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Asociaciones de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y empresarios de la ciudad han exigido este viernes al Ayuntamiento una respuesta inmediata a la decadencia de la ciudad. Limpieza, inseguridad, plagas y falta de gestión de los asuntos municipales constituyen la base de las peticiones de estos ciudadanos que trasladan las quejas de unas 40 asociaciones y plataformas vecinales.

La petición fue hecha en el hotel Luum, en el parque de Santa Catalina, donde el vallado de las obras de la MetroGuagua amanecieron con pancartas que denunciaban «cinco años de abandono» o el estado de suciedad de la ciudad.

Las pancartas fueron retiradas a media mañana.

1 /