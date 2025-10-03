Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las asociaciones vecinales expresaron sus quejas este viernes en rueda de prensa.
Contra la suciedad, las plagas y la inseguridad: vecinos de Las Palmas de Gran Canaria exigen respuestas inmediatas

Las obras de la MetroGuagua amanecieron llenas de pancartas que denunciaban «cinco años de abandono»

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:43

Asociaciones de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y empresarios de la ciudad han exigido este viernes al Ayuntamiento una respuesta inmediata a la decadencia de la ciudad. Limpieza, inseguridad, plagas y falta de gestión de los asuntos municipales constituyen la base de las peticiones de estos ciudadanos que trasladan las quejas de unas 40 asociaciones y plataformas vecinales.

La petición fue hecha en el hotel Luum, en el parque de Santa Catalina, donde el vallado de las obras de la MetroGuagua amanecieron con pancartas que denunciaban «cinco años de abandono» o el estado de suciedad de la ciudad.

Las pancartas fueron retiradas a media mañana.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

