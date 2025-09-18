ST-CAC exige la estabilización del personal en el servicio de Limpieza Viaria El sindicato pide acabar con la «discriminación» que sufren los 138 empleados que entraron por sentencia judicial a partir de 2020 en los turnos de fin de semana

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El Sindicato de Trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias (ST-CAC) exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que aplique la estabilización de los empleados del área municipal de Limpieza Viaria y convoque nuevas bolsas de empleo para poder prestar un servicio en condiciones. «Aquí tenemos antigüedades de ocho o nueve años y, sin embargo, nos meten en una oferta pública de empleo», se quejan Desirée Navarro y Verónica Choquetarqui, que forman parte de la plancha sindical que el próximo 24 concurre a las elecciones de conformación del comité de empresa del servicio de Limpieza Viaria.

Las dos trabajadoras reclaman al Consistorio capitalino que ponga fin a la «discriminación» que, según ellas, sufren los 138 empleados cuyo despido, en diciembre de 2018, fue declarado nulo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Aquella sentencia permitió que estos empleados, que ya habían prestado servicio al municipio, fueran readmitidos como laborales indefinidos a partir de 2020.

Sin embargo, Navarro y Choquetarqui denuncian que desde 2021 han tenido condiciones a las del resto de trabajadores del servicio, ya que los 138 tienen que trabajar los fines de semana sin cobrar ningún complemento, mientras que el resto percibe el abono de sábados y domingos como si fueran horas extraordinarias. «Lo que nosotros queremos es intentar negociar que todo sea por igual», aseguran.

El sindicato, que defiende el carácter público del servicio de Limpieza Viaria, reclama también más transparencia en la gestión de la información y que se regule la segunda actividad.

Además, Navarro y Choquetarqui plantean la necesidad de habilitar la prejubilación para los trabajadores municipales que cumplan los 62 años.