«Siempre he sido muy de los drag queen de la isla» Andrea Cabrera Torres Vecina de Almatriche, estudia interpretación de cine y televisión. Tiene 24 años y vive con intensidad la fiesta

Andrea Cabrera representa al centro comercial El Muelle. Su fantasía, 'I Wanna Dance', diseñada por Alberto Robaina y Alberto Santana, saltará a las tablas del parque de Santa Catalina en noveno lugar.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Pues porque creo que es un sueño que nos da el carnaval a todas las niñas y, afortunadamente ahora, a los niños, desde que somos pequeños. Creo que la oportunidad era ahora.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata? ¿Qué sintió?

-Pues euforia pura y dura, la verdad no me lo esperaba, y también completa gratitud a por esta oportunidad porque, de verdad, me hace muchísima ilusión.

-¿Qué vinculación tiene con la fiesta? ¿Es carnavalera?

- Sí, desde siempre. Sí que es verdad que estuve un par de años viviendo fuera, en Madrid y en Granada, pero desde que volví aquí, no me pierdo ningún carnaval.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Pues creo que, al final, si saliera regente, me encantaría poder ser una gran representante del carnaval, llevar toda la pasión y toda la ilusión que da esta fiesta a todas las personas de Las Palmas de Gran Canaria.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Pues yendo mucho al gimnasio para poder cargar el traje, ensayando mucho la música, buscando una coreografía, hablando mucho con los diseñadores y demás, un poco para que esté todo perfecto. No puedo decir nada del traje, pero antes hacía menos deporte que ahora porque estoy un poco lesionada, pero intento mantenerme activa dentro de lo posible.

-¿Cómo se imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Pues me lo he imaginado muchas veces y no puedo evitar llorar de la emoción porque es euforia pura y dura. Es lo que te conté antes, cuando lo del casting, creo que es un momento mágico en la vida de todas las personas que puedan participar en esto.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Todo lo que sea representar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es un sí absoluto porque me siento muy unida a esta ciudad, y sería un honor.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin la gala drag es imposible. También la de la reina, obviamente. Ambas son dos pilares del carnaval, pero también son importantes la gala de la gran dama y la gala infantil. Creo que se le debería dar un gran peso, pero es que yo siempre he sido muy de los drag queen de la isla.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Es una pregunta complicada, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es que bueno, con el boom que se está viviendo con Quevedo y demás, que la gente del mundo entero conozca nuestras islas, que creo que tenemos una cultura increíble para compartir y que todo el mundo debería conocerlas y venir alguna vez.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar? ¿Por qué?

-Normalmente es un mix de todo, pero últimamente estoy escuchando mucho blues y algo de rock. La verdad es que siento que son estilos que conectan mucho con el alma de la gente y despiertan muchas emociones. La música me hace vibrar.