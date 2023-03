Una sentencia complica la incorporación de los bomberos interinos

Una sentencia judicial que reconoce el derecho de un opositor a ser admitido en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la capital como funcionario de carrera está complicando la incorporación de los 30 aspirantes que, al no conseguir plaza, entraron a formar parte de la lista provisional de reserva.

El Ayuntamiento entiende que estas personas no pueden entrar como funcionarios interinos hasta que se apruebe como definitiva la lista de reserva. Y esto no se puede conseguir hasta que se complete el proceso de los funcionarios de carrera.

Eso significa que hay que aclarar cómo se resuelve la integración del aspirante que ha ganado el juicio pues se trata de un bombero de Málaga que ya acredita un periodo de formación y una experiencia. Por tanto, hasta que el tribunal de la oposición decida si este bombero debe realizar todo el periodo formativo, una parte o no debe hacerlo, no se podrá aprobar la lista definitiva.

«Vamos a tratar de acortar los plazos todo lo que podamos pero no podemos dar una fecha concreta de aprobación de la lista definitiva, a nosotros nos interesa que sea a la mayor brevedad», indicó el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor.

Hacerlo en paralelo

Los afectados que integran la lista provisional entienden que podrían cumplir su periodo formativo al mismo tiempo que el funcionario de carrera. «En otros municipios se ha hecho así», indican, «llevamos ya dos años de incertidumbre y la cosa pinta fea todavía, no entendemos que aquí no se haga lo que se aplica en toda España».

Sin embargo, Mario Regidor detalla que la etapa de formación específica, entendida como un curso selectivo, no es obligatoria para los interinos. Sí lo es, en cambio, para los funcionarios de carrera, que pueden perder la plaza en caso de que no superen esa etapa formativa. «En el caso de los interinos, se van a ir formando a medida que van desempeñando el puesto en el lugar de trabajo», indicó el concejal de Recursos Humanos, «se trata de un curso selectivo que forma parte de la oposición, cosa que no se aplica a los interinos».

Los bomberos reservistas temen que si el agente que ganó la plaza por la vía judicial tiene que completar todo el proceso formativo, la aprobación de la lista de reserva y su posterior su incorporación al servicio de extinción de incendios se retrasará, al menos, medio año más.

«Nos da la sensación de que no hay un plan establecido», lamenta un portavoz de los agentes de la lista de reserva.