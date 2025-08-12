El Sebadal repara sus calles principales y pone en pausa la nueva zona azul La obra, que se extiende por una superficie de 585.000 metros cuadrados, permitirá ganar 153 plazas de aparcamiento libre

El Sebadal afronta la modernización y mejora de sus vías principales. Durante los próximos seis meses, procederá al asfaltado de las calles Doctor Juan Domínguez (desde la calle Catamarca en sentido subida hasta la rotonda situada en las proximidades de la sede de Hierros 7 Islas), y Profesor Lozano (entre la rotonda de Doctor Juan Domínguez hasta la bajada de Guaguas Municipales), en una superficie de unos 40.000 metros cuadrados. Además, se prevé el fresado de 25.490 metros cuadrados en la calle Doctor Juan Domínguez para mejorar el firme. Todo se rematará con el rebaje de aceras para eliminar los obstáculos que presenta el polígono.

La actuación incluye la reordenación del espacio de aparcamiento. La propuesta contempla el cambio de la disposición en línea actual a otra en espina, de manera que se ganarán 153 nuevas plazas de estacionamiento libre para afrontar la alta demanda que existe en el polígono por parte de trabajadores y clientes de las empresas instaladas en la urbanización industrial. Con estas nuevas plazas, el número de aparcamientos se quedará en 319, en el caso de coches, y 27 más para motocicletas.

Así, en el lado izquierdo, sentido norte, de Doctor Juan Domínguez, entre el concesionario Nissan y la rotonda de Sagulpa, de 89 plazas se sube a 174, de las cuales 4 son para personas con movilidad reducida (PMR); entre Sagulpa y el CashDiplo se pasa de 40 a 70, con 2 para PMR y 15 para motos; y entre CashDiplo y Hierros 7 Islas variará de 37 estacionamientos a 66, con 2 para PMR y 11 motos para motos.

La zona azul, en espera

Hasta que no se vea el resultado de esta nueva ordenación, no se decidirá la extensión y la forma en que se implantará la zona azul. Sagulpa aspiraba a conquistar 80 plazas para el sistema de estacionamiento regulado.

«Después de la obra se medirán los flujos y se verá dónde interesa que haya realmente una cierta rotación», explicó el concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo.

Los concejales Mauricio Roque y Pedro Quevedo visitaron este martes el inicio de las obras del Sebadal. Juan Carlos Alonso

La actuación, adjudicada a las empresas Lopesan, Asfaltos y Construcciones e Imesapi por 1,26 millones de euros, está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y se enmarca en el 'Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria', que trata de mejorar la competitividad de las zonas industriales de la capital insular.

La mejora que impulsa esta obra permitirá también que se abran las puertas a proyectos como el del museo permanente de vehículos clásicos y antiguos de Gran Canaria, que impulsa el gerente de Car Home Services, Gustavo Cabrera, y que lleva ya unos años pendiente de la reforma que ya está en marcha.

La mejora de esta parte de la urbanización industrial de El Sebadal fue presentada este martes también por el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, quien aclaró que la actuación «se complementa con la mejora energética de la urbanización industrial con las luminarias LED que se van a colocar en toda la zona de intervención».